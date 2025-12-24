Garantías de seguridad y congelación del frente: uno por uno, qué dicen los 20 puntos del nuevo plan de Estados Unidos y Ucrania para la paz

Zelenski presentó por primera vez de forma íntegra los 20 puntos de la propuesta de paz que ha elaborado Ucrania junto con EE. UU. y los socios europeos, la cual plantea un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y el ingreso en la UE a medio plazo. Los detalles.

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin. Los 20 puntos del acuerdo de paz. Foto: REUTERS

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, presentó por primera vez de forma detallada los 20 puntos del plan de paz que han elaborado Kiev y Washington y reiteró su disposición a alcanzar un compromiso territorial en el Donbás, uno de los puntos que siguen abiertos.

Zelenski reiteró ante medios ucranianos que los emisarios de la Casa Blanca han trasladado ya el citado plan al enviado del Kremlin y manifestó la expectativa de que los próximos contactos entre Washington y Moscú se produzcan el día previo la navidad.

Volodimir Zelenski Foto: REUTERS

A nivel general, los 20 puntos del plan plantean un pacto de no agresión entre Rusia y Ucrania, que sería supervisado por un mecanismo de monitoreo y cimentado en una serie de garantías de seguridad, como un Ejército ucraniano con 800.000 efectivos y acuerdos vinculantes por los que EE.UU. y otros aliados se comprometerían a proporcionar una defensa equivalente al Artículo 5 de la OTAN.

Punto por punto: los detalles del acuerdo de paz

El plan, al que el Kremlin no ha dado aún su visto bueno, es una versión revisada de la propuesta de 28 puntos que Washington había preparado en base a sugerencias de Moscú, pero en él Ucrania no renuncia a ingresar algún día en la OTAN ni reconoce la soberanía rusa sobre Crimea y otros territorios ocupados.

Estos son los 20 puntos del plan que presentó Zelenski a periodistas ucranianos, según los recogió la agencia estatal Ukrinform:

Punto 1: Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman.

Punto 2: Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente . Se establecerá un mecanismo de monitoreo para vigilar la línea de contacto y resolver posibles conflictos.

Punto 3: Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas.

Punto 4: Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800.000 efectivos en tiempos de paz.

Punto 5: EE. UU., la OTAN y los Estados firmantes europeos proporcionarán a Ucrania unas garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua de la Alianza Atlántica.

Punto 6: Rusia anclará su política de no agresión hacia Europa y Ucrania legalmente y ésta tendrá que ser ratificada también por la Duma.

Punto 7: Ucrania será admitida en cierto momento en la Unión Europea, pero ya antes recibirá un acceso privilegiado al mercado único.

Punto 8: Ucrania obtendrá un paquete global de apoyo para recuperarse económicamente , definido en otro acuerdo independiente sobre inversiones.

Punto 9: Se crearán varios fondos para respaldar el restablecimiento de la economía, con el objetivo de recaudar 678.000 millones de euros -el coste estimado de la guerra- a través de créditos o contribuciones del sector privado.

Punto 10: Ucrania agilizará el proceso de negociar un acuerdo de libre comercio con EE. UU.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se mantiene desde el 24 de febrero de 2022.