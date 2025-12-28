“Rayo de Hierro”: cómo es el nuevo sistema láser de alta potencia que estrenó Israel para interceptar misiles y drones

Bajo el nombre “Iron Beam”, la nueva tecnología israelí permite alcanzar los blancos casi instantáneamente y enfrentar múltiples ataques simultáneos, incluso aquellos que siguen trayectorias irregulares.

El nuevo sistema de láser de alta potencia para interceptar cohetes y drones de Israel. Foto: EFE

La Cúpula de Hierro es un sistema de Defensa antimisiles diseñado en Israel pero conocido en todo el mundo por basarse en radares avanzados para detectar misiles, determinar su peligrosidad y disparar un misil interceptor para neutralizarlos en el aire. Sin embargo, el Estado judío parece no contentarse con la posibilidad de interceptar cohetes, morteros y artillería de corto alcance y presentó su primer sistema de láser de alta potencia, el ‘Iron Beam’.

Bautizado como “Rayo de Hierro”, el sistema se usará para interceptar cohetes y drones y actuará de forma complementaria a la Cúpula de Hierro, abaratando su costo.

El sistema ya demostró su eficacia “en una extensa serie de pruebas contra diversas amenazas” e interceptó con éxito cohetes, morteros y vehículos aéreos no tripulados. El ‘Iron Beam’ se integrará en la Fuerza Aérea Israelí y se incorporará al complejo de defensa aérea multicapa de Israel como complemento a los sistemas ‘Cúpula de Hierro’, ‘Honda de David’ y ‘Flecha’.

Las impresionantes características del “Rayo de Hierro”

El sistema “Rayo de Hierro” se destaca por incorporar una fuente láser de última generación y un sofisticado mecanismo de puntería electro-óptica, capaz de neutralizar una amplia variedad de amenazas con un mayor alcance operativo y niveles de precisión muy elevados. Su principal ventaja radica en la eficiencia: cada intercepción tiene un costo prácticamente nulo, lo que representa un salto significativo frente a los sistemas tradicionales basados en misiles.

Esta nueva tecnología fue concebida para reforzar y, al mismo tiempo, reducir los costos del actual esquema de defensa aérea israelí, especialmente en comparación con la Cúpula de Hierro, cuyos interceptores demandan decenas de miles de dólares por cada lanzamiento.

El sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel intercepta cohetes. Foto: Reuters.

Durante el acto oficial de entrega del sistema, realizado en la sede de la empresa Rafael, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó la incorporación del Rayo de Hierro como un “hito histórico”. En ese marco, lanzó una advertencia directa a los adversarios de Israel -entre ellos Irán, Siria y Líbano- y aseguró que cualquier desafío tendrá “consecuencias graves”: “Por primera vez a nivel mundial, un sistema de interceptación láser de alta potencia ha alcanzado su plena madurez operativa, ejecutando con éxito múltiples intercepciones”, sostuvo Katz.

Además, el ministro reveló que en mayo pasado Israel ya había empleado esta tecnología de manera operativa para derribar misiles y drones durante la ofensiva contra Hezbollah en la zona fronteriza con el Líbano.