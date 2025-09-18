Israel refuerza su Cúpula de Hierro con un sistema de defensa láser de alto poder: interceptó con éxito cohetes y drones

Mientras Israel continúa con operaciones militares en todo Medio Oriente, la presentación del nuevo ‘Haz de Hierro’ preocupa a sus enemigos.

Israel completó el desarrollo de un sistema láser de alta potencia. Foto: via REUTERS

Israel completó el desarrollo de un sistema láser de alta potencia que pasará a formar parte a finales de año de sus sistemas de defensa antimisiles, junto a las múltiples capas del escudo antimisiles israelí: la Cúpula de Hierro, la Honda de David y Flecha.

El sistema de defensa aérea láser, bautizado ‘Haz de Hierro’, incorpora un sistema de orientación avanzado que permite “alta precisión y eficiencia superior” para neutralizar rápidamente las amenazas “a un coste insignificante”.

El 'Haz de Hierro' de Israel. Foto: via REUTERS

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que este avance convierte a su país en el primero en poseer “la capacidad operativa de interceptación láser” y lo coloca “a la vanguardia de la tecnología militar mundial”.

“Este es un hito histórico para nuestra defensa”, dijo el ministro, que advirtió a “sus enemigos” en Gaza, Irán, Líbano y Yemen de que Israel es fuerte tanto en defensa como en ataque. “Y haremos todo lo posible para proteger la seguridad de los ciudadanos israelíes”, añadió.

El 'Haz de Hierro' de Israel. Video: NA

Por su parte, el director general del Ministerio y segundo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Amir Baram, aseguró que “esta es la primera vez en el mundo” que un sistema de interceptación láser de alta potencia alcanza “la madurez operativa plena”.

Al menos 79 personas murieron el miércoles en Gaza por la ofensiva israelí

Al menos 79 gazatíes murieron este miércoles en Gaza y otros 228 heridos llegaron a los desabastecidos hospitales de la Franja por los ataques israelíes al enclave palestino, donde Israel intensificó su ofensiva para tomar su capital.

Con estas víctimas, el número de fallecidos en el enclave palestino producto de los bombardeos y ataques israelíes desde octubre de 2023 asciende a 65.141 mientras que los heridos alcanzan los 165.925.

La Franja de Gaza. Foto: REUTERS

No se puede calcular el número de víctimas atrapadas bajo los escombros ya que, tras los bombardeos, las unidades de rescate en Gaza no efectúan las operaciones por la falta de maquinaria pesada y combustible.

Este jueves, el Ejército israelí entra en su tercer día de ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, en la que aun viven cerca de 600.000 gazatíes, los cuales están siendo forzados a desplazarse en medio de bombardeos hacia el sur, ya abarrotado de desplazados tras casi dos años de conflicto.