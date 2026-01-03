La moneda de Irán se desplomó a un mínimo histórico: protestas y feroz represión

Según el centro estatal de estadísticas, la tasa de inflación en diciembre aumentó al 42,2 % en comparación con el mismo período del año anterior y es un 1,8 % superior a la de noviembre.

Fuerte crisis económica en Irán Foto: EFE

Las mayores protestas en Irán en tres años estallaron el lunes después de que la moneda del país se desplomara a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense y el presidente del Banco Central renunciara.

La televisión estatal informó de la dimisión de Mohammad Reza Farzin, mientras que comerciantes y tenderos se manifestaron en la calle Saadi, en el centro de Teherán, así como en el barrio de Shush, cerca del Gran Bazar de la capital. Los comerciantes del mercado desempeñaron un papel crucial en la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía y llevó a los islamistas al poder.

Protestas en Irán. Video: Reuters

La agencia de noticias oficial IRNA confirmó las protestas. Testigos informaron de manifestaciones similares en otras ciudades importantes, como Isfahán, en el centro de Irán, Shiraz, en el sur, y Mashhad, en el noreste. En algunos lugares de Teherán, la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, reportó la cadena CNN.

Las protestas del lunes fueron las más grandes desde 2022, cuando la muerte bajo custodia policial de Mahsa Jina Amini, de 22 años, desencadenó manifestaciones en todo el país. Fue arrestada por la policía de la moral por supuestamente no llevar el hiyab correctamente.

Protestas en Irán Foto: EFE

Testigos declararon a la agencia Associated Press, citada por CNN, que los comerciantes cerraron sus tiendas el lunes y pidieron a otros que hicieran lo mismo. La agencia de noticias semioficial ILNA informó que muchos negocios cesaron su actividad, aunque algunos mantuvieron sus tiendas abiertas.

El domingo, las protestas se limitaron a dos importantes mercados ambulantes en el centro de Teherán, donde los manifestantes corearon consignas antigubernamentales.

¿Qué desencadenaron las protestas?

El rial iraní se desplomó el domingo a 1,42 millones por dólar. El lunes se cotizaba a 1,38 millones por dólar.

Los precios de los alimentos subieron un 72 % y los de los productos sanitarios y médicos un 50 % con respecto a diciembre del año pasado, según el centro de estadísticas. Muchos críticos consideran esta tasa como un indicio de una hiperinflación inminente.

Los iraníes salieron a las calles Foto: EFE

“Existe el tipo de cambio oficial y existe el tipo de cambio de mercado, también conocido como tipo de cambio del mercado negro, pero no es del todo correcto”, explicó a Euronews el experto en Irán Nikita Smagin, quien agrega que este último lo establece el mercado ‘sarraf’, es decir, las casas de cambio y se considera el tipo de cambio “real”.

El tipo de cambio oficial, ahonda, se utiliza para las transacciones oficiales y las transferencias entre países. “Por ejemplo, si se realiza una transferencia de Rusia a Irán, se convierte al tipo de cambio oficial, razón por la cual estas transferencias no son rentables”, enfatizó el experto.