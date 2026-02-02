¿Por qué Donald Trump teme a Bad Bunny? Foto: REUTERS

La participación del reggaetonero Bad Bunny en el Super Bowl es para los seguidores de Donald Trump una bofetada a los Estados Unidos. Y están dispuestos a hacer lo que sea para detenerlo.

El 28 de septiembre de 2025, los Green Bay Packers se enfrentan a los Dallas Cowboys en los campos de la NFL, la Liga premier del fútbol americano. En el entretiempo se hace un anuncio desde la cancha del estadio: el artista puertorriqueño Bad Bunny será la estrella del legendario espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Se abre la “caja de pandora”: la cadena de noticias ultraconservadora Fox News cambia a una edición especial. Donald Trump califica la decisión de la NFL de “absolutamente ridícula”. Su Administración anuncia que enviará a agentes de la ICE para realizar controles y arrestos in situ.

La organización conservadora Turning Point USA lanza un contraevento llamado “All American Half-Time Show”, con un programa 100% country.

Bad Bunny no se inmuta. Diez días después, el 4 de octubre de 2025, lo invitan al programa Saturday Night Live, donde ofrece su monólogo en español antes de concluir. Entonces, ¿por qué la actuación de un reggaetonero causa pánico entre los conservadores estadounidenses?

Para entender el revuelo que causó la noticia de la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, hay que entender la historia de la música que interpreta: el reggaetón. El género a menudo se reduce a música de fiesta, pero en Puerto Rico es música de resistencia.

Pero desde su primer proyecto lanzado en 2018, Bad Bunny ha llevado con orgullo su legado de protesta. Con “El apagón”, denuncia los apagones y la gentrificación de su isla. Con “Nueva Yol” usa inteligencia artificial para que Donald Trump hable y así pueda disculparse con los inmigrantes.

En 2025, simplemente decide que su gira no incluirá a Estados Unidos para evitar redadas de ICE a sus fans. Pero más allá de las canciones, la mera presencia de un joven puertorriqueño en el santuario del entretenimiento estadounidense es suficiente para hacer temblar al sistema.

El 8 de febrero, Bad Bunny se convertirá en el primer artista nacido en Puerto Rico en actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Benito Antonio Martínez Ocasio es un ciudadano de segunda clase: los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, pero la isla sigue siendo un territorio no incorporado. En otras palabras, aplica las leyes federales, usa el dólar, pero no tiene representantes con derecho a voto en el Congreso, ni participa en las elecciones presidenciales.

Ser puertorriqueño significa vivir bajo la tutela de Estados Unidos, pero sin más derechos que el de callar la boca. Esa es la verdadera razón del creciente pánico desde el anuncio del 25 de septiembre de 2025.

