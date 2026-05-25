Donald Trump presiona a los líderes de países árabes para sumarse a los Acuerdos de Abraham. Foto: Reuters (Nathan Howard)

Donald Trump aseguró este lunes 25 de mayo que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán están “avanzando muy bien”. A pesr de eso, lanzó una nueva advertencia militar contra Teherán en caso de que fracasen las negociaciones diplomáticas.

El mandatario republicano impulsó una ampliación de los Acuerdos de Abraham, el histórico proceso de normalización de relaciones entre países árabes e Israel promovido durante su primera presidencia (2017-2021). Trump realizó estas declaraciones después de mantener conversaciones telefónicas con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin.

Donald Trump impulsa nuevos Acuerdos de Abraham en Medio Oriente

Entre los dirigentes contactados por Trump figuran el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman Al Saud, el presidente emiratí Mohammed bin Zayed Al Nahyan, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Donald Trump impulsó una ampliación de los Acuerdos de Abraham, el proceso de normalización de relaciones. Foto: Reuters (Nathan Howard)

En una publicación en su red social ‘Truth Social’, el presidente estadounidense sostuvo que Arabia Saudita y Qatar deberían adherirse “de inmediato” a los Acuerdos de Abraham y afirmó que el resto de los países de la región deberían seguir el mismo camino.

Actualmente, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin ya forman parte de estos acuerdos diplomáticos impulsados por Washington, junto con Marruecos y Sudán.

Qué son los Acuerdos de Abraham y por qué Trump quiere ampliarlos

Los Acuerdos de Abraham fueron lanzados durante el primer mandato de Trump con el objetivo de normalizar las relaciones comerciales, diplomáticas y estratégicas entre Israel y distintos países árabes.

Según Donald Trump, los Acuerdos de Abraham generaron “un auge financiero, económico y social”. Foto: Reuters (Nathan Howard)

Según el mandatario republicano, estos pactos generaron “un auge financiero, económico y social” en las naciones que ya participan del proceso, incluso en medio de los conflictos y tensiones que atraviesa Medio Oriente. Trump también planteó que, si prospera un entendimiento más amplio con Irán, Teherán podría incorporarse eventualmente a este esquema diplomático regional.

Trump amenaza con nuevos ataques militares si fracasa el diálogo con Irán

Pese al tono optimista sobre el avance de las conversaciones, Trump volvió a endurecer su discurso hacia Irán y advirtió que Estados Unidos retomará los ataques militares si no se alcanza un acuerdo.

“Serán más grandes y más fuertes que nunca”, afirmó el presidente estadounidense, en medio de un escenario de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente.

Las declaraciones reflejan el intento de Washington de fortalecer alianzas regionales mientras busca contener el conflicto y avanzar en nuevas negociaciones diplomáticas con Teherán.

El homenaje de Trump a 13 soldados de Estados Unidos caídos en combate

“Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá. Nunca la tendrá, se lo aseguro”, afirmó Donald Trump, acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Memorial Day, que se conmemora el último lunes de mayo. Foto: Reuters (Nathan Howard)

El Memorial Day (Día de los Caídos) se conmemora el último lunes de mayo en honor a los militares estadounidenses fallecidos en servicio, especialmente en conflictos como las guerras mundiales, Afganistán, Irak, Vietnam o Corea.

Al menos trece soldados estadounidenses murieron en la guerra con Irán, iniciada en febrero pasado tras una ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.