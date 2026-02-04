Saif al Islam Gadafi fue asesinado. Foto: X/@TovarichDelSur

Saif al Islam Gadafi, heredero político del régimen de su padre, el difunto dictador libio Muamar el Gadafi, fue asesinado este martes 3 de febrero a disparos, en un ataque armado en su residencia en Zintán, al noroeste de Libia.

Según informes oficiales, cuatro hombres armados -que no fueron identificados- irrumpieron en su vivienda, desactivaron los sistemas de seguridad y lo ejecutaron. La fiscalía libia aseveró que el cuerpo tenía múltiples heridas de bala e inició una investigación para dar con los responsables del ataque.

Saif al Islam Gadafi fue asesinado. Foto: Instagram/diariopresente

Quién era Saif al Islam Gadafi, el hijo de Muamar el Gadafi que fue asesinado

Saif al Islam Gadafi tenía 53 años, y era el segundo hijo del exdictador libio y se encarnaba como el heredero político de él.

Se lo consideraba como el “rostro moderno” del régimen. Antes de la revolución de 2011, era visto por Occidente como un reformista con educación europea (tenía un doctorado en la Escuela de Economía de Londres).

Jugó un papel protagónico y clave en la normalización de las relaciones de Libia con Occidente y en el desmantelamiento del programa de armas de destrucción masiva de su país en 2003.

Durante la Primavera Árabe, en 2011, abandonó su imagen moderada y defendió el régimen de su padre, llegando a prometer “ríos de sangre” contra los insurgentes. A partir de ello, fue acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en lo referente a la represión de los manifestantes.

Tras la muerte de su padre, que fue capturado por fuerzas de Occidente y ejecutado el 20 de octubre de 2011, Saif al Islam Gadafi también fue capturado por milicias en el sur de Libia y permaneció varios años en cautiverio en Zenten.

Muamar el Gadafi, exdictador libio asesinado en octubre de 2011. Foto: X/@ramiro_medina17

Incluso fue condenado a muerte en 2015, pero lo liberaron posteriormente en 2017. En 2021 intentó regresar a la escena pública como candidato presidencial, pero esas elecciones resultaron suspendidas.

Cabe mencionar que al momento de su muerte, este martes 3 de febrero, seguía siendo buscado por las autoridades de la CPI por los crímenes de lesa humanidad cometidos en 2011.

Su fallecimiento significa el fin de una era para los seguidores del antiguo régimen libio y con su desaparición física también se entierra a una de las figuras más polarizantes y simbólicas de Libia, que está sumida bajo una gran incertidumbre y una fragilidad política notable.