Crisis en la Papelera Internacional Paper. Foto: X

La papelera International Paper implementó un agresivo plan estratégico de cierre de plantas industriales en Norteamérica y Europa.

En el comunicado oficial, la compañía asegura que busca reducir el exceso de oferta, estabilizar los precios y adaptarse a la baja demanda global de papel y cartón.

Crisis en la Papelera Internacional Paper. Foto: X

Esta drástica reestructuración busca recortar costos y mejorar la rentabilidad ante la saturación de los mercados globales.

Principales Cierres y Recortes de Capacidad

La compañía ya ha eliminado millones de toneladas de capacidad de producción mediante cierres definitivos en:

Reducción en Georgia (EE. UU.): Se clausuraron las operaciones de cartón para contenedores (containerboard) en Savannah y Riceboro, lo que retiró 1,43 millones de toneladas del mercado y significó el despido de más de 1.100 trabajadores.

Crisis en la Papelera Internacional Paper. Foto: X

Planta de Red River (Louisiana): El cierre definitivo de este complejo eliminó otras 800.000 toneladas de capacidad anual de cartón.

Ajustes en Europa: Tras la fusión y adquisición de la firma británica DS Smith, la empresa cerró plantas de embalaje en Reino Unido (5 instalaciones), Alemania (5 plantas), y en España para optimizar su infraestructura y recortar gastos logísticos.

Otra papelera en plan de ajuste

Smurfit Westrock también está cerrando plantas industriales masivamente.

El mayor competidor global de International Paper ha ejecutado una estrategia agresiva de optimización de su infraestructura.

Crisis en la papelera Smurfit Westrock. Foto: x

Bajo la dirección de su CEO, Tony Smurfit, la compañía ha eliminado miles de puestos de trabajo y retirado más de 600.000 toneladas de capacidad de producción ineficiente o de alto costo del mercado global.

Principales Cierres y Recortes de Capacidad

Estados Unidos: Se concretó la clausura definitiva de la planta de cartón reciclado estucado (CRB) en St. Paul (Minnesota) y se detuvo la producción de papel para cartón corrugado en Forney (Texas), eliminando más de 500.000 toneladas anuales de oferta.

Crisis en la papelera Smurfit Westrock. Foto: x

También se cerraron plantas de conversión y embalaje en Atlanta (Georgia), Cedar Rapids (Iowa), Bridgeview (Illinois) y Portland (Oregón).