El Puerto de Porto Alegre retomó las operaciones internacionales tras meses de trabajos de recuperación y dragado. Foto: Facebook / Porto de Porto Alegre.

El comercio marítimo internacional comienza a recuperar ritmo en el sur de Brasil tras meses de complicaciones logísticas provocadas por las históricas inundaciones que afectaron a la región de Río Grande do Sul.

En ese contexto, Rusia volvió a operar en uno de los puertos más importantes de América del Sur con el desembarco de 11.000 toneladas de fertilizante premium destinadas al sector agrícola.

La operación marcó el regreso oficial de la navegación de larga distancia al Puerto de Porto Alegre, una terminal estratégica para el comercio exterior brasileño que había quedado parcialmente fuera de funcionamiento tras los severos daños provocados por las inundaciones de 2024.

La llegada de 11.000 toneladas de fertilizante marcó el regreso de los buques de gran porte al sur de Brasil. Foto: Data Portuaria.

El cargamento arribó a bordo del buque Equinox Eagle, procedente de San Petersburgo, y consistió en fosfato monoamonio, un fertilizante ampliamente utilizado en la producción agrícola por su alto contenido de fósforo y nitrógeno.

El regreso de Rusia a un puerto clave del sur de Brasil

La llegada del barco ruso representa mucho más que una simple operación comercial. Para las autoridades brasileñas y los organismos portuarios, el reinicio de estas rutas marítimas simboliza la recuperación de uno de los corredores logísticos más relevantes del sur del continente.

El Puerto de Porto Alegre cumple un papel fundamental en el abastecimiento de insumos industriales y agrícolas para el estado de Río Grande do Sul, una de las regiones productivas más importantes de Brasil.

Además, su ubicación estratégica permite conectar al sur brasileño con mercados internacionales vinculados al comercio agrícola, energético y de materias primas.

La operación fue acompañada por autoridades de la Armada de Brasil, representantes del gobierno estadual y directivos de Portos RS, organismo encargado de administrar el sistema hidroportuario de la región.

Las inundaciones de 2024 afectaron seriamente la infraestructura portuaria y los canales de navegación en Río Grande do Sul. Foto: transportes.rs.gov.br.

Las inundaciones que paralizaron la actividad portuaria

Las operaciones de gran escala en el puerto habían quedado severamente limitadas luego de las inundaciones registradas en 2024, consideradas entre las más graves de la historia reciente de Río Grande do Sul.

Las crecidas afectaron canales de navegación, dañaron infraestructura y generaron una fuerte acumulación de sedimentos, complicando el ingreso de embarcaciones internacionales de gran porte.

Durante meses, equipos técnicos trabajaron en tareas de dragado, inspección y recuperación operativa para restablecer las condiciones necesarias que permitieran reactivar el tránsito marítimo de larga distancia.

El regreso de barcos internacionales es interpretado ahora como una señal positiva para la economía regional y para la recuperación logística del estado.

Fertilizantes y comercio agrícola: un vínculo estratégico

El cargamento proveniente de Rusia también refleja la importancia estratégica que tienen los fertilizantes dentro del comercio internacional y, especialmente, para el sector agroindustrial sudamericano.

Brasil es uno de los mayores productores agrícolas del mundo y depende en gran medida de la importación de fertilizantes para sostener cultivos como soja, maíz, trigo y caña de azúcar.

El puerto brasileño es considerado una pieza estratégica para el comercio agrícola y energético de América del Sur. Foto: Facebook / Porto de Porto Alegre.

En ese escenario, Rusia continúa siendo uno de los principales proveedores globales de nutrientes agrícolas, incluyendo fosfatos y fertilizantes nitrogenados utilizados en grandes extensiones productivas.

La recuperación operativa del puerto permite volver a fortalecer el flujo comercial entre el sur brasileño y mercados internacionales como China, Argentina, Uruguay y distintas naciones europeas vinculadas al comercio marítimo y agroindustrial.

De esta manera, la reactivación del Puerto de Porto Alegre es observada como un paso clave para recuperar la conectividad logística en América del Sur tras meses de dificultades operativas.

El regreso de embarcaciones internacionales no solo mejora la capacidad de importación y exportación de Río Grande do Sul, sino que también refuerza el papel de los puertos sudamericanos en el comercio global de alimentos, energía e insumos estratégicos.