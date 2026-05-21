Marco Rubio confirmó que Cuba aceptó la ayuda de US$100 millones de EE.UU.:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Marco Rubio afirmó que Cuba aceptó una oferta de ayuda por valor de 100 millones de dólares, pero que no está claro si Washington aceptará las condiciones de La Habana.

“Dicen que la han aceptado. Ya veremos si eso significa que saldrá bien”, declaró el secretario de Estado de Estados Unidos a los periodistas.

Marco Rubio afirmó que Cuba aceptó la ayuda económica de EEUU. Video: REUTERS.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba atraviesan uno de sus momentos más tensos en los últimos años, marcadas por las sanciones económicas de Washington y las dificultades económicas que sufre la isla.

En este contexto, la posible aceptación de una ayuda estadounidense en alimentos y medicinas abre un escenario inusual de cooperación entre ambos países, aunque condicionado por las exigencias planteadas por La Habana y la decisión final de Donald Trump.

Las calles de La Habana, capital de Cuba. Foto: Reuters

El secretario de Estado norteamericano insistió en que la ayuda debe llegar directamente al pueblo cubano, sin intervención del Ejecutivo castrista.

“No vamos a enviar ayuda humanitaria que acabe en manos de la empresa militar del régimen cubano”, dijo, en alusión a la empresa estatal Gaesa, propiedad de la familia Castro.

Raúl Castro es un “fugitivo”

El secretario de Estado de EE.UU. calificó a Raúl Castro como un “fugitivo” de la Justicia estadounidense.

Marco Rubio calificó a Raúl Castro de "fugitivo" de la Justicia de EEUU. Video: EFE

El jefe de la diplomacia estadounidense se refería a la acusación contra el expresidente cubano por su presunta implicación en el asesinato en 1996 de cuatro aviadores voluntarios cubano-estadounidenses de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

La decisión de Estados Unidos se enmarca en una estrategia de mayor presión sobre el Gobierno cubano, que combina sanciones económicas, aislamiento diplomático y acciones judiciales contra figuras históricas del castrismo.