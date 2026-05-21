La ciudad más alta del mundo. Foto: Wikipedia.

En entornos extremos, donde el oxígeno escasea y vivir se convierte en un desafío constante, existe una localidad que rompe todos los límites: La Rinconada, ubicada en el sur de Perú, en plena cordillera de los Andes, es considerada como la ciudad más alta del mundo.

La vida diaria está marcada por la adaptación permanente del cuerpo a la altura extrema. Los habitantes conviven con síntomas frecuentes del mal de montaña, como dolores de cabeza, fatiga constante y dificultades para dormir. Actividades simples, como caminar varios metros o cargar peso, requieren un esfuerzo mayor que en ciudades situadas a menor altitud.

¿A qué altura está La Rinconada, la ciudad situada a mayor altura del mundo?

La Rinconada está ubicada entre los 5.100 y los 5.300 metros de altura sobre el nivel del mar, en la ladera del cerro conocido como La Bella Durmiente. Este paisaje se ve dominado por glaciares, lagunas de altura y gran cantidad de nieve durante una parte importante del año.

A esa altitud, el oxígeno disponible es aproximadamente un 50% menor que al nivel del mar, una condición que influye directamente en la vida cotidiana de sus habitantes y en la forma en que se desarrolló la ciudad.

La Rinconada, en la zona cordillerana de Perú. Foto: Ventura.

Pero a diferencia de muchas ciudades con siglos de historia, el origen de La Rinconada tiene es relativamente reciente, cuando su comienzo se dio en la década de 1990, donde se impulsó la explotación del oro. Con la promesa de conseguir este material precioso, gran cantidad de trabajadores se vieron atraídos hacia ella provenientes de diferentes regiones del país, lo que generó un rápido crecimiento, aunque desordenado.

¿Cómo es la ciudad más alta del mundo?

El trazado urbano refleja ese proceso de avance desordenado. Las calles son empinadas y, en su mayoría, no están pavimentadas. Muchas viviendas son precarias y la infraestructura básica es limitada. Sin embargo, la actividad económica vinculada a la minería es intensa y constituye el principal motor del lugar.

La Rinconada, en Perú. Foto: Ventura.

A estas dificultades se suma un clima muy riguroso. Las temperaturas nocturnas suelen descender por debajo de cero durante gran parte del año y el acceso a servicios básicos —como agua potable, saneamiento o calefacción— es limitado en varios sectores.

A su vez, la minería del oro concentra la mayor cantidad del empleo en la ciudad, donde muchos ciudadanos ejercen tareas en condiciones exigentes, con jornadas extensas y expuestos a sustancias contaminantes.

La población de La Rinconada ha variado con el tiempo según el precio internacional del oro. De tener menos de 1.000 habitantes en los años ‘90, el asentamiento llegó a superar los 20.000 a mediados de los 2000. Según el censo de 2017, la población se estabilizó en torno a 12.600 personas.