El río artificial que logró lo imposible en pleno desierto de Medio Oriente:

El Sistema Nacional de Transporte de Agua, conocido como HaMovil HaArtzi, es la principal red de infraestructura hídrica de Israel. Foto: Wikimedia

En uno de los rincones más áridos del planeta, donde el agua es sinónimo de supervivencia, Israel desafió las leyes de la geografía. En Medio Oriente, el país materializó una de las mayores proezas de la ingeniería hidráulica contemporánea: un río artificial de más de 130 kilómetros que transformó tierras estériles en un oasis de vida. Esta infraestructura, lejos de ser una promesa futurista, es el pilar del desarrollo agrícola, económico y social de la región, y un modelo global de gestión hídrica.

Una obra hidráulica revolucionaria en un territorio complejo

Desde su creación, Israel enfrentó lluvias irregulares, acuíferos limitados y una creciente demanda por el aumento demográfico. En la década de 1950 comenzó la planificación de una obra que parecía imposible: trasladar grandes volúmenes de agua desde el norte hacia las zonas áridas del sur, incluyendo el desierto del Néguev. El resultado fue el Sistema Nacional de Transporte de Agua, una red compleja y eficiente que funciona como un auténtico río artificial, marcando un hito estratégico en un entorno sumamente hostil.

Cómo es el funcionamiento de este río artificial en Medio Oriente

El eje principal de este sistema supera los 130 kilómetros de extensión, combinando canales abiertos, conductos subterráneos, túneles y tramos presurizados. Esta fisonomía técnica le permite adaptarse a una geografía desafiante y transportar agua a largas distancias sin pérdidas significativas por evaporación o filtración.

Destaca el Canal del valle de Beit Netofa, una estructura ovalada de 17 kilómetros que, desde el aire, simula una corriente natural atravesando el paisaje árido, reflejando una planificación técnica e hidráulica inédita para su época.

Esta monumental obra de ingeniería hidráulica logró lo que parecía imposible: llevar vida a zonas estériles y revolucionar la agricultura a través de tecnologías innovadoras. Foto: Wikimedia

Logros del río artificial en el desierto: del riego agrícola al consumo urbano masivo

En sus inicios, el sistema impulsó la agricultura en áreas donde era inviable, permitiendo el cultivo a gran escala. Tecnologías como el riego por goteo se consolidaron gracias a este suministro estable y controlado.

Con el tiempo, el crecimiento de las ciudades obligó a ampliar sus funciones. El caudal del acueducto se reconvirtió para abastecer también el consumo doméstico, integrándose al día a día de millones de personas y sosteniendo el desarrollo urbano de la nación.

La desalinización: un antes y un después en este avance

El punto de inflexión llegó en los años 2000 con la incorporación de grandes plantas de desalinización por ósmosis inversa en la costa mediterránea. Israel comenzó a producir agua potable a escala industrial, logrando que más del 60% del agua de consumo urbano provenga del mar.

El sistema distribuye este recurso y permite reponer reservas estratégicas como el Mar de Galilea, afectado por sequías. Antes de ingresar a la red, el agua se filtra, presuriza y remineraliza bajo estrictos estándares sanitarios.

Una obra hidráulica que marcó un antes y un después en Israel. Foto: Wikimedia

Un modelo de exportación en tiempos de cambio climático

Hoy, este río artificial es un símbolo de adaptación frente al cambio climático. En un mundo donde la escasez hídrica se intensifica, la experiencia israelí es observada por expertos de todo el planeta.

La obra demuestra que la planificación a largo plazo, la innovación tecnológica y la gestión eficiente del recurso pueden cambiar el destino de un país entero. En pleno desierto, Israel no solo creó un río artificial, sino que diseñó un camino sostenible hacia el futuro.