Crisis en Bolivia minuto a minuto: qué está pasando con el estallido social que sacude al gobierno de Rodrigo Paz
Las protestas y los bloqueos de rutas derivaron en episodios de violencia en distintos puntos del país. Desde el gobierno boliviano acusan al expresidente Evo Morales de llevar a cabo un “plan macabro” para volver al poder.
Bolivia atraviesa una compleja situación política y social que comenzó a principios de mayo con manifestaciones detonadas por reclamos de recomposición salarial, deficiencias en el suministro de combustibles y el rechazo a una reforma de tierras. El conflicto escaló con rapidez hasta transformarse en toda una crisis para el gobierno, con pedidos de renuncia dirigidos al presidente Rodrigo Paz, quien asumió el Poder Ejecutivo hace apenas seis meses.
Las protestas y los bloqueos de rutas derivaron en episodios de violencia en distintos puntos del país, profundizando las dificultades económicas de gobierno boliviano, que acusa al exmandatario Evo Morales de llevar a cabo un “plan macabro” para volver al poder.
La crisis en Bolivia, minuto a minuto:
El canciller de Bolivia afirmó que se está gestando “un golpe de Estado”
Fernando Aramayo afirmó que en Bolivia se está gestando un golpe de Estado y aseguró que las protestas contra el Gobierno tienen “un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales”, a quien acusó de impulsar una “sedición”.
“Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales, y el financiamiento de una marcha, un proceso de desestabilización de la democracia y de sedición con declaraciones públicas de líderes que responden a ese liderazgo, que han planteado abiertamente que el propósito de su movilización es la renuncia del presidente Rodrigo Paz”, dijo Aramayo en diálogo con Radio Mitre.
Consultado sobre si en Bolivia se está gestando un golpe de Estado, el canciller afirmó: “No tiene otro nombre quien por la fuerza quiere derrocar a un gobierno democráticamente elegido”.
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Claves para entender la crisis en Bolivia
- El detonante de la reforma agraria: campesinos y pueblos originarios de la Amazonía marchó durante 24 días para arribar a La Paz a comienzos de mayo, donde exigieron la derogación de la Ley 1720, normativa centrada en la reclasificación de pequeñas propiedades a medianas para el acceso al crédito que, aseguran facilita la concentración de tierras en favor de empresarios agrícolas.
- La ampliación del pliego de reclamos económicos: la Central Obrera Boliviana (COB) profundizó el conflicto al presentar un pliego con más de 200 exigencias.
- La politización del conflicto: el escenario mutó formalmente hacia una crisis política el 6 de mayo, fecha en la que el líder de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, y la Federación de Campesinos Tupac Katari, suscribieron un pacto para exigir la dimisión del jefe de Estado.
- El factor Evo Morales: una movilización compuesta por centenares de adherentes al expresidente partió el 11 de mayo desde Caracollo para recorrer 190 kilómetros con destino a la sede de gobierno, donde manifestaron su rechazo a las reformas oficiales en áreas estratégicas.
- El fracaso de los operativos de despeje: las fuerzas de seguridad y efectivos militares desplegaron una operación el 16 de mayo con el propósito de establecer un corredor humanitario en las rutas troncales, pero los manifestantes reinstalaron los piquetes luego de enfrentamientos en los accesos y en la vecina ciudad de El Alto.
- Las repercusiones en el plano internacional: el Departamento de Estado de Estados Unidos encuadró las movilizaciones como un intento de desestabilización institucional contra el presidente Paz, quien previamente había cosechado el aval de las administraciones de Argentina, Chile y Paraguay.
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