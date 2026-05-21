El canciller de Bolivia afirmó que se está gestando “un golpe de Estado”

Fernando Aramayo afirmó que en Bolivia se está gestando un golpe de Estado y aseguró que las protestas contra el Gobierno tienen “un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales”, a quien acusó de impulsar una “sedición”.

“Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales, y el financiamiento de una marcha, un proceso de desestabilización de la democracia y de sedición con declaraciones públicas de líderes que responden a ese liderazgo, que han planteado abiertamente que el propósito de su movilización es la renuncia del presidente Rodrigo Paz”, dijo Aramayo en diálogo con Radio Mitre.

Consultado sobre si en Bolivia se está gestando un golpe de Estado, el canciller afirmó: “No tiene otro nombre quien por la fuerza quiere derrocar a un gobierno democráticamente elegido”.