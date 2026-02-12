El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright (i), y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, confirmó este miércoles que el embargo al petróleo venezolano “esencialmente terminó”, tras una reunión en Caracas con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“La cuarentena al petróleo, obviamente ya esencialmente terminó”, sentenció ante los periodistas en una conferencia de prensa.

“Ahora estamos sacando crudo venezolano, vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes”, explicó.

Wright celebró los avances en la relación bilateral, aunque aclaró que no existe un “cronograma” para poner fin a las sanciones. “Obviamente depende de los avances (…) No todo se hace en un día, no todo se hace en cinco semanas”, indicó.

“Estados Unidos y Venezuela han tenido relación energética durante un siglo y medio, y esa relación energética ha estado acompañada por altos y bajos en nuestras relaciones políticas. Estoy segura de que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias”, afirmó por su parte Rodríguez.

Venezuela y EE.UU. establecen una asociación en materia energética a largo plazo

Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una “asociación productiva a largo tiempo” en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció la presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, tras sostener una reunión privada en Caracas.

En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington “se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria”.

La líder chavista, quien indicó que ambas naciones han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda “pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos”.

Rodríguez expresó también que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia.

“Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, asumamos con madurez cómo seguir avanzando”, indicó.

En el lugar también se encontraban funcionarios venezolanos como la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández, y el vicepresidente económico, Calixto Ortega.

Se trata de la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.