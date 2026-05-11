Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos, según reveló John Roberts, periodista de la famosa cadena Fox News. Ante este anuncio, la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó de forma categórica desde La Haya, donde participaba en audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Roberts, copresentador de la empresa de TV, publicó en su cuenta de X que Trump le había dicho telefónicamente estar “considerando seriamente hacer de Venezuela el estado número 51”, y que los venezolanos “lo aman”. Por el momento, la Casa Blanca no respondió al pronunciamiento del periodista.

Trump considera “seriamente” convertir a Venezuela en el estado 51 de EEUU. Foto: Captura

En esa misma llamada, el mandatario estadounidense habría insistido en que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo”. Cabe recordar que el pasado miércoles ya había afirmado que los ciudadanos venezolanos “están bailando en las calles” por los beneficios económicos de las inversiones petroleras en el país, proyección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que estima que el país obtendrá en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras.

La respuesta de Delcy Rodríguez a Donald Trump

Antes esta situación, la presidenta interina venezolana rechazó el comentario del mandatario estadounidense y rechazó categóricamente cualquier posibilidad de anexión a Estados Unidos. Además, defendió la soberanía de Venezuela.

“Eso no está planeado. Jamás lo estaría, porque si hay algo que tenemos los venezolanos, es amor por nuestro proceso de independencia”, dijo Rodríguez en declaraciones brindadas en La Haya.

La presidenta encargada afirmó que Trump “sabe que hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación”, y agregó que la diplomacia sigue siendo el camino a seguir.

“Seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia, una historia que es la gloria de los hombres y mujeres que dieron su vida para que pudiéramos convertirnos no en una colonia, sino en un país libre”, concluyó.