El portaaviones francés, Charles De Gaulle. Foto: REUTERS

Francia se sumó al envío de portaaviones al mar Rojo y al golfo de Adén con el fin de otra potencial operación en la región. La noticia se dio a conocer pocos días después de que Alemania haya anunciado el envío de un dragaminas al mar Mediterráneo para luego establecer una misión en el Estrecho de Ormuz.

Se trata del navío francés Charles de Gaulle que se dirige al mar Rojo y al golfo de Adén con el fin de preparar una nueva misión que tenga como fin garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, pasaje marítimo que está bloqueado desde hace semanas por Irán y luego se sumó Estados Unidos a la restricción.

Francia envía a Medio Oriente su portaaviones Charles De Gaulle. Foto: REUTERS

Alemania anunció el envío de un dragaminas al Mediterráneo

Alemania también había ordenado el despliegue de un dragaminas de su Marina rumbo al Mediterráneo, con el objetivo de contribuir a la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz. La embarcación permanecerá en la zona hasta completar la misión, según explicó el ministro de Defensa, Boris Pistorius.

“El ‘Fulda’, un dragaminas, debería estar partiendo en este momento hacia el Mediterráneo”, señaló Pistorius durante una visita al centro de entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas alemanas en Munster.

Alemania envía un dragaminas al Mediterráneo para posible misión en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE

El funcionario insistió en que el buque está siendo reposicionado estratégicamente en esa región y subrayó que se encuentra preparado para intervenir si se alcanza “un alto el fuego, una tregua sostenida o se establece un marco jurídico internacional” que lo requiera.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa alemán, el “Fulda” partió desde la base naval de Kiel, situada en la costa del país. El trayecto hasta su destino demandará alrededor de dos semanas, por lo que se integrará en la agrupación naval de la OTAN SNMG 2. Allí permanecerá a la espera de nuevas definiciones, según había señalado el pasado viernes el portavoz de la cartera, Mitko Müller.