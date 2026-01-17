Alex Saab y Maduro. Reuters

Delcy Rodríguez anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional, que quedará bajo el mando de Luis Antonio Villegas, que genera la salida de Alex Saab, colaborador cercano de Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo en su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por “su labor al servicio de la Patria” y aseguró que “asumirá nuevas responsabilidades”.

La historia de Saab en el Ejecutivo venezolano

Saab había sido designado por Maduro al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional en octubre de 2024. Antes del nombramiento se desempeñaba como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela.

Alex Saab, Venezuela. Foto: EFE

Este empresario, nacido en Barranquilla, Colombia, y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser “testaferro” del Gobierno venezolano.

Alex Saab, empresario detendio en Cabo Verde

Por este caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de EE.UU., Joe Biden.

En marzo de 2024, la Justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab.

Alex Saab en prisión en el estado de la Florida

Durante su detención, su esposa, la italiana Camilla Fabri, se convirtió en la imagen de la campaña por su liberación que emprendió el Gobierno de Maduro. En la actualidad, Fabri encabeza la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona las repatriaciones de migrantes venezolanos.

Aunque siempre mantuvo un bajo perfil como empresario, Saab cobró reconocimiento luego de que en 2017 la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusara de ser uno de los testaferros de Maduro.

En los últimos años se le ha vinculado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios a la Administración de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.