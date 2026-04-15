Industria pesquera en el mundo. Foto: Noticias Ambientales

América Latina reafirma su importancia en la industria pesquera global al representar cerca del 8% de la producción mundial, combinando pesca y acuicultura.

Este crecimiento sostenido, impulsado por avances tecnológicos y una mayor capacidad productiva, permite que la región compita con potencias como China e Indonesia. Según el informe The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2024 de la FAO, el desarrollo regional ha sido clave para el abastecimiento global de alimentos.

Industria pesquera. Foto: Prefectura.

Perú encabeza la producción de pescado junto a China e Indonesia

Dentro de este escenario, Perú se posiciona como el país latinoamericano líder en producción pesquera y uno de los principales actores a nivel mundial. Su volumen de captura supera incluso al de Estados Unidos y Rusia, consolidando su relevancia estratégica. Gran parte de este liderazgo se debe a la pesca de anchoveta, recurso esencial para la producción de harina y aceite de pescado, insumos clave en la industria alimentaria global.

Además, la gestión sostenible de sus recursos marinos convierte a Perú en un modelo internacional. Su industria no solo impulsa la economía, sino que también garantiza la seguridad alimentaria en distintos mercados, destacándose por su enfoque responsable y eficiente.

Acuicultura regional: ¿cuáles son los otros países de Latinoamérica que también lideran en la producción?

Más allá de Perú, otros países de América Latina también sobresalen en la acuicultura. Chile es uno de los principales referentes gracias a su potente industria del salmón, que lo posiciona entre los mayores productores globales. Su modelo productivo combina sostenibilidad con fuerte presencia en mercados internacionales.

Por su parte, Ecuador ha experimentado un crecimiento notable impulsado por la exportación de camarón. Este producto se ha convertido en un pilar de su economía, permitiéndole competir con grandes exportadores a nivel mundial.

Estos países reflejan el potencial de la región, donde la innovación, la sostenibilidad y la diversificación productiva son claves para consolidar su protagonismo en el comercio internacional de productos marinos.

Top 5: las 5 naciones que más pescado producen a nivel mundial

Las proyecciones de la FAO con datos recientes confirman el dominio de ciertos países en la industria pesquera global. El ranking de producción mundial está encabezado por:

China – 36% de la producción mundial

India – 8%

Indonesia – 7%

Vietnam – 5%

Perú – 3%

Industria pesquera. Foto: Unsplash.

Este listado evidencia el peso de Asia en la producción global, pero también destaca el rol estratégico de Perú como único representante latinoamericano en el top 5.

En cuanto a exportaciones, países como China, Noruega, Vietnam e India lideran el comercio internacional, seguidos por actores regionales como Chile y Ecuador. Este escenario confirma que América Latina continúa consolidándose como un eje clave en la pesca y acuicultura mundial.