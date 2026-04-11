Autoridades libanesas confirmaron que ya murieron mas de 2.000 personas por ataques israelíes. Foto: EFE

El Ministerio de Salud de El Líbano informó este sábado 11 de abril que la cifra de muertos por los ataques de Israel durante la nueva ronda del conflicto aumentó a 2.020 con 6.436 personas heridas luego de la escalada de hostilidades en Medio Oriente. El organismo señaló que la cifra reflejó el número acumulado de víctimas registrado en diversas regiones en medio de los continuos ataques aéreos israelíes e intercambios transfronterizos.

La tensión ocurrió luego del reinicio de hostilidades en las que se vio involucrado Hezbolá, que afirmó haber lanzado cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel el pasado 2 de marzo por primera vez desde el alto al fuego alcanzado el 27 de noviembre de 2024. El intercambio de disparos llevó a Israel a ampliar su campaña militar en todo Líbano. Desde entonces, El Líbano fue atacado en diversas áreas, con los combates extendiéndose más allá de las regiones fronterizas hacia otras partes del país.

Mientras tanto, Irán y Estados Unidos acordaron un cese al fuego. Israel anunció que acataría la tregua, pero argumentó que el acuerdo no aplicaba a El Líbano, afirmación que fue rechazada por Irán y por el mediador Pakistán.