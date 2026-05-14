Donald Trump y Xi Jinping coincidieron en frenar el avance nuclear iraní y reclamaron la libre circulación en Ormuz
Los mandatarios de Estados Unidos y China mantuvieron una extensa reunión en Pekín, donde también abordaron temas vinculados al comercio bilateral, el flujo energético mundial y la cooperación frente al tráfico de precursores del fentanilo.
En el marco de la cumbre bilateral que se desarrolla en Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, manifestaron una postura común respecto al programa nuclear iraní y al futuro del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles para el comercio energético global. La información fue difundida por la Casa Blanca tras la primera jornada de reuniones oficiales entre ambas delegaciones.
De acuerdo con el comunicado oficial, ambos mandatarios coincidieron en que Irán no debe acceder bajo ninguna circunstancia al desarrollo de armamento nuclear. Asimismo, remarcaron la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz para garantizar el tránsito internacional de petróleo y gas sin restricciones ni cobro de peajes.
“Ambas partes acordaron que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejo clara la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso”, indicó el comunicado.
Estrecho de Ormuz: un punto estratégico para la economía mundial
El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas marítimas más importantes del planeta, ya que por allí circula una parte importante del comercio mundial de hidrocarburos. En ese contexto, la preocupación por posibles tensiones militares o restricciones al paso genera inquietud en los mercados internacionales y en las principales potencias consumidoras de energía.
Según informó la Casa Blanca, durante el encuentro realizado en el Gran Palacio del Pueblo, Xi también manifestó interés en ampliar las importaciones de petróleo estadounidense, en un intento por reducir la dependencia china del crudo proveniente del Golfo Pérsico. Asimismo, el documento oficial remarcó que “ambos países están de acuerdo en que Irán no puede tener nunca un arma nuclear”.
Cumbre entre Trump y Xi: cooperación económica y presencia de empresarios
La reunión entre Trump y Xi también incluyó discusiones vinculadas al fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambas naciones. Desde Washington señalaron que existe intención de ampliar el acceso de empresas estadounidenses al mercado chino y fomentar nuevas inversiones de China en sectores industriales de Estados Unidos.
Ambos países se comprometen a aumentar la cooperación económica y a “expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en nuestra industria”, segúnapuntó la Casa Blanca.
En paralelo, el equipo de Trump confirmó la participación de importantes empresarios estadounidenses durante parte de las actividades oficiales. Entre ellos estuvieron el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el titular de NVIDIA, Jensen Huang; y el dueño de Tesla, Elon Musk, quienes participaron desde el inicio de la ceremonia de bienvenida con honores militares.
Fentanilo, agricultura y expectativas por nuevos acuerdos
Otro de los puntos abordados por Trump fue la problemática del tráfico de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo, una crisis que preocupa especialmente a Estados Unidos por el impacto del consumo de opioides.
El mandatario estadounidense solicitó a Xi continuar colaborando para frenar el flujo de estas sustancias y, al mismo tiempo, pidió un aumento en las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses.
La reunión de trabajo entre ambos líderes se extendió durante poco más de dos horas y concluyó sin anuncios de gran magnitud. Sin embargo, desde la administración republicana mantienen altas expectativas respecto a la continuidad de la cumbre, que Trump definió previamente como “la más importante de la historia”.