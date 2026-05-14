Cumbre histórica en Pekín: Trump y Xi alinearon posiciones sobre Irán y el comercio energético. Foto: REUTERS

En el marco de la cumbre bilateral que se desarrolla en Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, manifestaron una postura común respecto al programa nuclear iraní y al futuro del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles para el comercio energético global. La información fue difundida por la Casa Blanca tras la primera jornada de reuniones oficiales entre ambas delegaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, ambos mandatarios coincidieron en que Irán no debe acceder bajo ninguna circunstancia al desarrollo de armamento nuclear. Asimismo, remarcaron la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz para garantizar el tránsito internacional de petróleo y gas sin restricciones ni cobro de peajes.

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más estratégicas y sensibles del mundo, actuando como el único paso de agua entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán/Mar Arábigo. Foto: via REUTERS

“Ambas partes acordaron que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para sostener el libre flujo de energía. El presidente Xi dejo clara la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo para cobrar un peaje por su uso”, indicó el comunicado.

Estrecho de Ormuz: un punto estratégico para la economía mundial

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas marítimas más importantes del planeta, ya que por allí circula una parte importante del comercio mundial de hidrocarburos. En ese contexto, la preocupación por posibles tensiones militares o restricciones al paso genera inquietud en los mercados internacionales y en las principales potencias consumidoras de energía.

Según informó la Casa Blanca, durante el encuentro realizado en el Gran Palacio del Pueblo, Xi también manifestó interés en ampliar las importaciones de petróleo estadounidense, en un intento por reducir la dependencia china del crudo proveniente del Golfo Pérsico. Asimismo, el documento oficial remarcó que “ambos países están de acuerdo en que Irán no puede tener nunca un arma nuclear”.

Un soldado iraní posa junto a un misil durante una manifestación con motivo del Día de Jerusalén. Foto: REUTERS

Cumbre entre Trump y Xi: cooperación económica y presencia de empresarios

La reunión entre Trump y Xi también incluyó discusiones vinculadas al fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambas naciones. Desde Washington señalaron que existe intención de ampliar el acceso de empresas estadounidenses al mercado chino y fomentar nuevas inversiones de China en sectores industriales de Estados Unidos.

Ambos países se comprometen a aumentar la cooperación económica y a “expandir el acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses e incrementar las inversiones chinas en nuestra industria”, segúnapuntó la Casa Blanca.

En paralelo, el equipo de Trump confirmó la participación de importantes empresarios estadounidenses durante parte de las actividades oficiales. Entre ellos estuvieron el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el titular de NVIDIA, Jensen Huang; y el dueño de Tesla, Elon Musk, quienes participaron desde el inicio de la ceremonia de bienvenida con honores militares.

Donald Trump junto al director ejecutivo de Apple, Tim Cook Foto: REUTERS

Fentanilo, agricultura y expectativas por nuevos acuerdos

Otro de los puntos abordados por Trump fue la problemática del tráfico de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo, una crisis que preocupa especialmente a Estados Unidos por el impacto del consumo de opioides.

El mandatario estadounidense solicitó a Xi continuar colaborando para frenar el flujo de estas sustancias y, al mismo tiempo, pidió un aumento en las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses.

Trump sostiene el retrato de un joven fallecido a causa del fentanilo. Foto: REUTERS

La reunión de trabajo entre ambos líderes se extendió durante poco más de dos horas y concluyó sin anuncios de gran magnitud. Sin embargo, desde la administración republicana mantienen altas expectativas respecto a la continuidad de la cumbre, que Trump definió previamente como “la más importante de la historia”.