VIDEO Israel bombardeó un edificio en Gaza para atacar a un líder de Hamás:

Israel bombardeó un edificio en Gaza para atacar a un líder de Hamás. Foto: EFE.

Un edificio residencial del barrio de Al-Rimal, en la ciudad de Gaza, quedó envuelto en llamas luego de un fuerte ataque israelí en Gaza lanzado durante la noche del viernes 15 de mayo. La ofensiva fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que aseguraron haber apuntado contra Izz al-Din Al-Haddad, uno de los principales comandantes del ala militar de Hamás.

Cómo fue el bombardeo en Gaza

Según medios palestinos y fuentes sanitarias locales, al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridas tras el bombardeo contra un departamento y un vehículo civil en la capital gazatí. Las imágenes difundidas desde el lugar muestran un enorme incendio consumiendo parte del edificio mientras familias enteras escapaban cargando niños, bolsos y pertenencias en medio del caos.

Al mismo tiempo, ambulancias y equipos de Defensa Civil llegaron rápidamente para asistir a los heridos y comenzar las tareas de rescate entre los escombros. Mahmoud Bassal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, aseguró que el edificio fue alcanzado por varios misiles sin previo aviso. “La ocupación atacó directamente este edificio con múltiples misiles. Aquí vivían muchas familias civiles”, declaró. El vocero afirmó además que había una gran cantidad de víctimas y personas desplazadas que huyeron “hacia lo desconocido”.

Israel bombardeó un edificio en Gaza para atacar a un líder de Hamás. Video EFE.

Israel confirmó que el objetivo era un líder de Hamás

En un comunicado conjunto, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz confirmaron que el operativo apuntó contra Izz al-Din Al-Haddad, uno de los dirigentes más importantes de las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamás.

Israel sostiene que Al-Haddad estuvo involucrado en ataques contra civiles y soldados israelíes, además de participar en secuestros y operaciones militares durante la guerra. Según el comunicado oficial, el comandante “mantuvo rehenes con extrema brutalidad” y rechazó avanzar con el acuerdo impulsado por Estados Unidos para desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza.

Quién es Izz al-Din Al-Haddad

Al-Haddad es considerado una de las figuras militares más importantes que continúan activas dentro de Hamás en Gaza. Durante años comandó operaciones del grupo en la capital gazatí y es señalado por Tel Aviv como uno de los responsables estratégicos de múltiples ataques. Su nombre volvió a tomar relevancia luego de que Israel intensificara las operaciones dirigidas específicamente contra altos mandos del movimiento islamista palestino.

Israel bombardeó un edificio en Gaza para atacar a un líder de Hamás. Foto: EFE.

Vecinos denuncian que el alto el fuego “solo existe en el papel”

Tras el bombardeo, vecinos del barrio expresaron su desesperación y cuestionaron la continuidad de los ataques pese al acuerdo de tregua vigente. Tawfiq al-Jamal, residente de la zona, aseguró: “¿De qué alto el fuego hablan? No existe, solo existe en el papel”. El hombre denunció además que el edificio estaba habitado por familias civiles y sostuvo que las principales víctimas son mujeres y niños.

Israel bombardeó un edificio en Gaza: los heridos fueron trasladados al hospital Al-Shifa

Los equipos médicos trasladaron a las víctimas al hospital Al-Shifa, uno de los centros sanitarios más importantes de Gaza. Videos registrados tras el ataque muestran a médicos y vecinos intentando asistir a niños heridos en medio de escenas de desesperación y destrucción.

Israel bombardeó un edificio en Gaza para atacar a un líder de Hamás. Video EFE.

La guerra entre Israel y Hamás sigue dejando miles de muertos

La guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, luego del ataque lanzado por el grupo palestino contra el sur israelí, donde murieron más de 1.100 personas y cientos fueron secuestradas.

Desde entonces, la ofensiva militar israelí sobre Gaza dejó una crisis humanitaria de enorme magnitud. Según el Ministerio de Salud palestino, hasta el momento murieron más de 72.700 personas y otras 172.000 resultaron heridas en la Franja de Gaza.

El “Plan Trump” y la frágil tregua en Gaza

En enero, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del denominado “Plan Trump”, una propuesta que busca avanzar desde el alto el fuego hacia el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza. El proyecto contempla además la creación de una administración tecnocrática en el enclave palestino.

Israel bombardeó un edificio en Gaza para atacar a un líder de Hamás. Foto: EFE.

Sin embargo, los nuevos bombardeos y enfrentamientos vuelven a poner en duda la estabilidad del acuerdo y reflejan la fragilidad de la tregua vigente. Mientras continúan las tareas de rescate entre edificios destruidos y calles cubiertas de escombros, las imágenes de familias escapando entre llamas y explosiones vuelven a mostrar el impacto devastador que el conflicto sigue teniendo sobre la población civil de Gaza.