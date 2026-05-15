El primer ministro de India, Narendra Modi, mantiene un encuentro con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en Abu Dhabi, donde firmaron acuerdos en defensa, energía y cooperación tecnológica en medio de la tensión regional. Foto: @narendramodi

El primer ministro de India, Narendra Modi, avanzó en Abu Dabi en una batería de acuerdos estratégicos con Emiratos Árabes Unidos que abarcan defensa, energía y tecnología. La visita ocurre en un escenario regional marcado por la escalada entre Emiratos e Irán y por el impacto en los mercados energéticos.

Los convenios fueron firmados junto al presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y consolidan una relación bilateral que en los últimos años ganó peso geopolítico. Entre los principales ejes figuran la seguridad marítima, la ciberdefensa y el intercambio de información sensible.

Además del capítulo militar, Abu Dhabi anunció una inversión de hasta 5.000 millones de dólares destinada a profundizar los lazos económicos con India. El paquete busca ampliar la cooperación en áreas estratégicas como transporte, innovación y energía.

Acuerdos en defensa y tecnología entre India y Emiratos Árabes Unidos

En el plano energético, los acuerdos contemplan el almacenamiento de petróleo en Fujairah, un enclave estratégico de Emiratos, como parte de las reservas estratégicas de India. También se avanzó en el suministro de Gas Natural Licuado (GNL).

El primer ministro de India, Narendra Modi, mantiene un encuentro con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en Abu Dhabi, donde firmaron acuerdos en defensa, energía y cooperación tecnológica en medio de la tensión regional. Foto: @narendramodi

El eje energético adquiere relevancia en medio de la volatilidad internacional. India es uno de los mayores importadores de crudo del mundo y depende en gran medida de rutas que atraviesan el estrecho de Ormuz, un punto hoy bajo presión geopolítica.

La reunión se dio poco después de que Emiratos denunciara ataques con drones y misiles contra Fujairah, atribuidos a Irán. La ofensiva provocó incendios en infraestructuras petroleras y dejó trabajadores heridos, entre ellos ciudadanos indios.

Modi condenó los hechos y ratificó el respaldo de Nueva Delhi a Abu Dhabi. La posición busca enviar una señal política clara en un contexto de alineamientos regionales cada vez más marcados.

Impacto en India y el mercado energético

El escenario afecta directamente a India, que importa cerca del 90% de su petróleo. La presión sobre los precios llevó recientemente a un aumento del 3% en los combustibles, reflejando el impacto de la crisis internacional.

Con más de 4,3 millones de ciudadanos indios residiendo en Emiratos, la estabilidad de la región es también una cuestión interna para Nueva Delhi. En ese marco, los acuerdos firmados buscarán asegurar suministro energético y fortalecer alianzas en un tablero global cada vez más inestable.