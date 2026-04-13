Donald Trump y sus amenazas contra Irán. Foto: REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza en consonancia con la tónica de escalada bélica que se vive en Medio Oriente y principalmente en la región que circunda al Golfo Pérsico y que tiene a Irán como uno de los principales protagonistas.

A esto se suman las negociaciones truncas que tuvieron lugar en Islamabad, capital de Pakistán, entre las delegaciones estadounidense e iraní, que acabaron sin un acuerdo de paz.

La amenaza de Trump tiene que ver con el estrecho de Ormuz y con su control. El mandatario republicano lanzó: “La Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman ‘buques de ataque rápido’, porque no los considerábamos una gran amenaza”.

Y agregó a través de su red social Truth Social: “Advertencia: Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. Es rápido y brutal”.

La Marina de los EE.UU. ya bloquea el estrecho de Ormuz

Una de las amenazas y acciones del Ejército norteamericano está relacionada con el bloqueo del estrecho de Ormuz, una respuesta en contrapartida de lo que viene haciendo Irán con este pasaje marítimo.

Estados Unidos se apresura a bloquear el libre paso de los barcos petroleros por este pasaje marítimo, que es una ruta natural del 20% del petróleo que se comercializa en todo el mundo.

Las dificultades de tránsito por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La decisión se da luego de los anuncios de Trump a raíz del fracaso en las negociaciones del último fin de semana en Islamabad. En definitiva, Washington intentará intervenir todos los buques que salgan o ingresen por los puertos iraníes, así como también a aquellos barcos que se haya constatado que pagaron un peaje a Teherán para poder transitar la zona, algo que EE.UU. considera como una medida ilegal.