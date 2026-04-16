Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que podría viajar a Pakistán si se logra un acuerdo de paz con Irán y la firma de dicho tratado se llevase a cabo ese país, que está mediando entre ambas potencias y recibiendo las conversaciones de paz bilaterales.

“Podría ir, sí. Podría ir si el acuerdo se firma en Islamabad”, aseguró el mandatario a los medios en el exterior de la Casa Blanca, donde comentó que las negociaciones con Teherán están evolucionando de manera positiva y que se podría alcanzar pronto un acuerdo para poner fin a la guerra que arrancó el 28 de febrero.

“Iría a Pakistán. Pakistán ha sido fantástico. Han sido muy buenos. A Islamabad es posible que vaya, sí. El Mariscal de Campo (en referencia al jefe del Estado Mayor) ha sido excelente. El primer ministro de Pakistán ha sido realmente magnífico”, añadió el republicano poco antes de partir a Las Vegas para un acto de campaña de las elecciones de medio término de noviembre.

El jefe del Estado Mayor, Asim Munir, y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, fueron dos figuras centrales en la mediación entre Irán y Estados Unidos, que el pasado fin de semana mantuvieron más de 20 horas de conversaciones en Islamabad sin lograr alcanzar un acuerdo de paz y sin acercar posturas sobre la inclusión del Líbano en el alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

La Casa Blanca apuntó a la posibilidad de que ambos países puedan volver a celebrar conversaciones en los próximos días, de nuevo en la capital del país asiático, con el objetivo de alcanzar un tratado de paz antes de que expire el alto el fuego de dos semanas el próximo 22 de abril.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Islamabad. Foto: via REUTERS

Alto el fuego en el Líbano por 10 días

Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego por 10 días, según lo anunció Trump este jueves.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST”, escribió en Truth Social.

El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo”, sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que “se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”.

“He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine”, para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera“, indicó en Truth Social.

Según Trump, “ha sido un honor” el “haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”.