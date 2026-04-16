El Líbano, Reuters

Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego por 10 días, según lo anunció Donald Trump.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST”, escribió el presidente de Estados Unidos en Truth Social.

El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo”, sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que “se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”.

“He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine”, para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera“, indicó en Truth Social.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

Según Trump, “ha sido un honor” el “haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”.

La reacción de Israel

Inmediatamente después de conocida esta novedad, Benjamin Netanyahu anunció que convocará al gabinete de seguridad para una reunión telefónica urgente, en la que se analizará la cuestión.

Foto de archivo del 2 de febrero de 2026 del primer ministro de Israel pronunciando un discurso en Jerusalén. Foto: EFE

Así lo informó la cadena estatal israelí Kan TV News después del anuncio de Trump; el tema le interesa a Irán, porque supedita el plan de paz con Estados Unidos al cese de las hostilidades en el Líbano.