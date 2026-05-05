Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: via REUTERS

El Mundial de la FIFA 2018 que se organizó en Rusia haya sido, quizá, el último acercamiento del Kremlin a Occidente. Luego de eso devino la guerra en Ucrania (febrero de 2022) y hasta la fecha se mantiene ese conflicto, con las consecuencias nefastas que genera una situación bélica tan prolongada en el tiempo.

Desde entonces y más aún en los últimos meses, Moscú ha intensificado los protocolos de seguridad para con su presidente, Vladímir Putin, frente al temor de que sea asesinado, incluso hasta por su propio entorno. Las medidas serían extremas: afirman que Putin pasaría cada vez más tiempo aislado en un búnker subterráneo, según el Financial Times.

Este medio británico dio a conocer que el Servicio Federal de Protección de Rusia, organismo que se encarga de la seguridad de los altos funcionarios del país, se ha dedicado a reforzar en los últimos meses la seguridad del mandatario. Incluso, desde el Financial Times describieron que Putin pasaría mucho tiempo planificando los siguientes movimientos en la guerra con Ucrania, en detrimento de ocuparse de los asuntos de la población rusa.

Putin estaría cada vez más dedicado a la guerra contra Ucrania. Foto: via REUTERS

Putin: ¿años de aislamiento?

También se detalla que, desde la pandemia de COVID-19, el aislamiento del líder del Kremlin habría ido en aumento. Aunque esto habría cobrado más fuerza a partir de marzo pasado, debido a que el gobierno ruso teme por un potencial golpe de Estado o directamente un intento de asesinato de Putin, que analizan podría darse a través de drones, según fuentes de inteligencia europeas.

Estas preocupaciones habrían tomado un grado superior a partir de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, en la madrugada del 3 de enero pasado.

Inclusive, según fuentes que dialogaron con el medio británico, Putin y su familia habrían dejado de visitar sus residencias al noroeste de Rusia, en las regiones de Moscú y Valdai.

También se deja correr la voz de un rumor sobre que los medios estatales estarían haciendo circular imágenes de Putin pregrabadas para no generar preocupación en la población y la opinión pública, debido a que él, en realidad, estaría recluido en alguno de los búnkeres gubernamentales con los que cuenta el Kremlin.

Según trascendió, medios estatales utilizarían imágenes pregrabadas de Putin en público. Foto: via REUTERS

A su vez, también trascendió que todo el personal cercano a Putin (donde se incluyen cocineros, fotógrafos, seguridad, etc.) tendría prohibido utilizar teléfonos celulares con conexión a internet en la presencia de él, por miedo a una posible filtración de información de su ubicación.

Financial Times también advierte que el progresivo distanciamiento de Putin de la escena pública estaría alimentando un malestar cada vez más visible dentro de Rusia, en una sociedad desgastada por el conflicto bélico y la acumulación de dificultades internas. Según encuestas -tanto oficiales como independientes- citadas en el informe, la imagen del presidente habría caído a sus niveles más bajos desde 2022.

Asimismo, el artículo subraya que en las redes sociales rusas se percibe un clima creciente de descontento, reflejado en la viralización de contenidos que cuestionan la censura digital y el aumento de la presión impositiva sobre las pequeñas empresas, entre otras cuestiones que mantienen a la población rusa en una situación incómoda y a Putin, quizá, recluido por miedo a ser asesinado.