El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se dan la mano durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China. Foto: REUTERS

La cumbre bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping dejó una serie de imágenes y gestos políticos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Desde la visita conjunta al histórico Templo del Cielo hasta la llamativa distribución de empresarios en el banquete oficial, el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y China estuvo cargado de mensajes geopolíticos y señales económicas que no pasaron desapercibidas.

La reunión se desarrolló en Pekín en medio de un contexto internacional atravesado por tensiones comerciales con Medio Oriente, disputas tecnológicas y conflictos estratégicos vinculados al comercio global y la seguridad internacional. Ambos manifestaron una postura común respecto al programa nuclear iraní y al futuro del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles para el comercio energético global.

El presidente de China, Xi Jinping , y el presidente de EEUU, Donald Trump, visitan el Templo del Cielo en Pekín. Foto: via REUTERS

La visita al Templo del Cielo y el mensaje político de Xi Jinping

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la visita de ambos mandatarios al histórico Templo del Cielo, uno de los sitios culturales más emblemáticos de Pekín, la enorme capital de China.

Xi recibió a Trump frente al Salón de Oración por las Buenas Cosechas, donde ambos líderes posaron para las fotografías oficiales antes de recorrer el complejo imperial. Trump se convirtió así en el segundo presidente estadounidense en visitar el lugar, después de Gerald Ford en 1975.

El presidente de China, Xi Jinping , y el presidente de EEUU, Donald Trump, visitan el Templo del Cielo en Pekín. Foto: REUTERS

Durante el recorrido, Xi explicó el significado histórico del templo y aprovechó para transmitir una definición política vinculada a la filosofía del Estado chino. “Esto refleja el concepto tradicional chino de que el pueblo es el cimiento del Estado y que solo cuando dicho cimiento es sólido, el Estado goza de estabilidad”, afirmó Xi.

La escena fue interpretada por distintos analistas como un intento de Pekín por mostrar la conexión entre la tradición imperial china, la estabilidad política y el ascenso global del país asiático.

El llamativo banquete de empresarios y el mensaje económico de China

Otro de los episodios que generó repercusión internacional fue el banquete organizado por las autoridades chinas luego de la reunión oficial. Más allá de los discursos, observadores políticos destacaron especialmente la estratégica distribución de empresarios y ejecutivos en las mesas del salón, una decisión que habría buscado transmitir un mensaje sobre el nuevo orden económico global.

En la mesa vinculada a Elon Musk se ubicaron representantes de BYD; junto a ejecutivos de Cargill fueron sentados directivos de COFCO; mientras que referentes de Apple compartieron espacio con integrantes de Huawei.

También hubo una señal clara hacia la competencia aeroespacial global: representantes de Boeing y COMAC participaron en sectores cercanos del evento. Para muchos analistas, el mensaje de Pekín fue claro: el escenario internacional ya no responde a una lógica unipolar y las decisiones globales requieren múltiples actores de peso.

Elon Musk tomando fotografías durante la cumbre Trump-Xi. Video: X.

Cumbre entre Trump y Xi Jinping: ceremonia, protocolo y la presencia de Elon Musk

La jornada comenzó con una extensa ceremonia de bienvenida frente al Gran Salón del Pueblo, donde China desplegó una puesta en escena cargada de protocolo. Guardias militares, una banda oficial interpretando los himnos nacionales y cientos de niños agitando flores y banderas estadounidenses y chinas formaron parte de la recepción organizada para Trump. Durante el acto también se observó al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio recorriendo el lugar y admirando la arquitectura del edificio.

El presidente chino, Xi Jinping, estrecha la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Foto: REUTERS

En paralelo, Elon Musk fue captado tomando fotografías fuera del recinto oficial, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales debido a la creciente influencia del empresario en los debates geopolíticos y tecnológicos entre Washington y Beijing.

Otro gesto ampliamente comentado fue el fuerte apretón de manos entre Trump y Xi Jinping, interpretado como una señal de distensión en medio de las tensiones comerciales y estratégicas entre ambas potencias.

Aunque todavía se esperan anuncios más concretos sobre acuerdos económicos y comerciales, la primera jornada de la cumbre dejó en evidencia la importancia estratégica del vínculo entre China y Estados Unidos.