Mauricio Macri. Foto: NA/ Daniel Vides

Mauricio Macri encabezará el día jueves un relanzamiento del PRO en un acto en Parque Norte. Asistirán al mismo los gobernadores de Chubut, Entre Ríos y el Jefe de Gobierno porteño, además de todos los referentes del partido, legisladores nacionales y provinciales, concejales e intendentes.

El Consejo del PRO tendrá inicio a las 10 de la mañana con las acreditaciones de dirigentes, periodistas y militantes. El comienzo del acto formal se dará a las 11 am con la bienvenida de Jorge Macri y la continuidad de tres paneles de 30 minutos cada uno. El acto finalizará a las 13 y el cierre estará a cargo de Mauricio Macri.

Mauricio Macri. Foto: NA

Cuáles son los ejes del evento

El despliegue apunta a tres ejes concretos:

Estrategia de reconstrucción: poner el foco en la gestión de los gobiernos locales para “rearmar la escudería” desde los municipios hacia niveles superiores.

Autonomía legislativa : sostener el acompañamiento al rumbo económico del Gobierno en el Congreso, pero recuperar margen de decisión propio en las votaciones a nivel provincial.

Límite a las fugas: fijar reglas claras tras la salida de legisladores como Silvana Giudici y Damián Arabia hacia el bloque de La Libertad Avanza.

Uno por uno: los paneles del evento

El evento hará uso de las tres letras del “PRO” para los paneles correspondientes. El primero será el “P” en referencias a los principios del espacio, el segundo será el “R” con foco en la realidad y el panel “O” hace referencia a la oportunidad.

El primero estará encabezado por la Fundación Pensar que lidera María Eugenia Vidal, quien cerrará el bloque. Disertará sobre la identidad y los valores del partido. Además, en ese panel participarán dos técnicos de Pensar; uno sobre geopolítica, otro sobre infraestructura y un tercero que expondrá sobre el uso de la Inteligencia Artificial, que será el diputado nacional Martín Yeza.

Maria Eugenia Vidal

El segundo panel tendrá el foco en debatir la actualidad del país y los distritos, con una mirada atravesada por la experiencia de cada uno de los asistentes por la gestión pública. El jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, su par en el Senado Martín Goerling y los gobernadores Nacho Torres, Rogelio Frigerio y Jorge Macri disertarán en este panel.

Cristian Ritondo. Foto: NA

Por último, el panel “O” será cuna de los dirigentes que ostentan los principales cargos partidarios: la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, el diputado nacional Fernando De Andreis y el expresidente y titular de la fuerza, Mauricio Macri. Los tres harán referencia a la reconstrucción y el futuro del partido.

Cuál es el mensaje del evento

Se espera una gran movilización de la militancia del PRO para generar un “acto político muy lleno”, según fuentes de dirigentes del partido. Organiza el acto Fernando de Andreis, debutando como secretario general del PRO.

Macri insistirá con la idea de candidatos propios en los principales distritos del país. Y también en las presidenciales. Se espera una arenga, confirmaron fuentes del PRO, para motivar el complejo escenario de la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta: “Nunca me fui del PRO”

El lanzamiento de la candidatura de Larreta coincidió con una afirmación de quien fuese precandidato a presidente en las últimas elecciones en Argentina y también quien ejerció el cargo de jefe de Gobierno de CABA durante el 2015 y el 2023, fecha en la que le entregó el mando a Jorge Macri.

“Yo mantengo los valores originarios del PRO, nunca me fui de ahí”, resaltó.

Mauricio Macri y Larreta

Respecto de la gestión de Jorge Macri, de la cual es muy crítico, sentenció: “Hay una malaria en la Ciudad, en términos económicos, que es fenomenal: en el sur, en el norte, en el centro y en todos los barrios”.