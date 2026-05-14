La denominada “flota mosquito” de Iran está compuesta por cientos de pequeñas lanchas rápidas utilizadas para operaciones de hostigamiento marítimo. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El conflicto entre Iran y los Estados Unidos volvió a encender las alarmas internacionales por el impacto que podría tener sobre el comercio marítimo y el suministro global de petróleo. En el centro de esa tensión aparece una estrategia militar poco convencional impulsada por Teherán: la llamada “flota mosquito”, un conjunto de pequeñas embarcaciones rápidas capaces de alterar el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz.

Aunque el presidente estadounidense Donald Trump aseguró recientemente haber “aniquilado por completo” la armada iraní y la describió como un grupo de “pequeñas embarcaciones con una ametralladora a bordo”, especialistas en defensa sostienen que estas lanchas representan una amenaza concreta para la navegación internacional y para la estabilidad energética mundial.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. Foto: REUTERS

Qué es la “flota mosquito” de Irán y por qué preocupa a Occidente

La denominada “flota mosquito” comenzó a desarrollarse durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, especialmente en el contexto de la llamada “Guerra de los Petroleros”, cuando el conflicto se extendió al Golfo Pérsico y obligó a Estados Unidos a intervenir para proteger las rutas comerciales.

Tras sufrir importantes pérdidas frente a la superioridad naval estadounidense, Irán reformuló su estrategia marítima y apostó por tácticas asimétricas. Así nació una fuerza basada en lanchas rápidas y pequeñas embarcaciones difíciles de detectar, operadas por el Islamic Revolutionary Guard Corps.

Lejos de buscar un enfrentamiento naval convencional, estas unidades fueron diseñadas para hostigar, desorientar y generar caos en una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

Las embarcaciones iraníes suelen operar en enjambre para dificultar la respuesta de grandes buques militares y comerciales. Foto: REUTERS

“Hostigar y atacar en enjambre, confundir y perturbar el tráfico marítimo”, explicó Saeid Golkar, profesor asociado de la Universidad de Tennessee y asesor de la organización UANI. “El CGRI sabe que no puede derrotar a Estados Unidos en una guerra naval convencional”, añadió.

¿Cómo funcionan las tácticas de “guerra de guerrillas marítima”?

Según expertos en defensa y seguridad internacional, la estrategia iraní se basa en tácticas de desgaste que buscan aumentar el costo operativo para Estados Unidos y sus aliados. Las pequeñas embarcaciones suelen actuar en grupo, acercándose rápidamente a buques militares o petroleros desde distintas direcciones para dificultar la respuesta defensiva.

Muchas están equipadas con ametralladoras, cohetes y misiles antibuque, mientras que otras fueron adaptadas desde embarcaciones civiles o pesqueras. Además de los ataques en enjambre, Irán utiliza minas navales, drones y lanzadores costeros para complicar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Expertos aseguran que la estrategia iraní busca aumentar los costos económicos y militares para Estados Unidosy sus aliados. Foto: REUTERS/WANA

“El CGRI intenta evitar la confrontación directa y, en su lugar, emplea tácticas de ‘golpear y huir’, ataques en enjambre, minas, drones, misiles y embarcaciones pequeñas para elevar el costo de las operaciones estadounidenses y comerciales”, afirmó Golkar.

Una de las principales ventajas de estas lanchas es su bajo costo de fabricación y reemplazo. A diferencia de los costosos buques de guerra occidentales, Irán puede reconstruir rápidamente unidades destruidas y mantener presión constante sobre las rutas marítimas. Según el investigador Can Kasapoglu, del Hudson Institute, esta estrategia permite poner en riesgo activos militares y comerciales “a un costo relativamente bajo”.

El estrecho de Ormuz, un punto clave para el petróleo mundial

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, ya que por allí circula una parte fundamental del petróleo y gas exportado desde Medio Oriente hacia Asia, Europa y otras regiones. Por esa razón, cualquier interrupción en el tránsito genera impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales.

Actualmente, distintos organismos internacionales advirtieron sobre una fuerte caída del tráfico marítimo en la zona. Según Hormuz Strait Monitor, apenas unos 10 barcos diarios atraviesan el estrecho, muy por debajo del promedio habitual de 60 embarcaciones por día.

La International Maritime Organization estima que unos 1.500 buques y más de 20.000 tripulantes continúan afectados por las restricciones y bloqueos en la región.

Además, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó recientemente que un carguero fue alcanzado por un “proyectil desconocido” cerca de Qatar, incidente que volvió a incrementar la preocupación sobre la seguridad de la navegación.

El impacto global de la estrategia iraní

Aunque Estados Unidos mantiene una enorme superioridad militar sobre Irán, analistas sostienen que la estrategia iraní no apunta a ganar una guerra abierta, sino a provocar inestabilidad económica y presión política.

La reducción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ya impacta en el comercio global y en los precios internacionales del petróleo. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

Incluso la mera percepción de peligro en el estrecho de Ormuz puede disparar el costo de los seguros marítimos, reducir el flujo de petróleo y afectar el comercio global. La disminución del transporte energético ya provocó fuertes alteraciones en el mercado internacional del crudo, llevando los precios a niveles cercanos a máximos históricos.

En ese contexto, la “flota mosquito” se convirtió en uno de los principales símbolos de la estrategia iraní de guerra asimétrica: una combinación de bajo costo, movilidad y capacidad de generar impacto global sin necesidad de enfrentar directamente a las grandes potencias navales.