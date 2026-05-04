Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: REUTERS

El líder del partido español VOX, Santiago Abascal, apuntó contra el presidente Pedro Sánchez, a quien acusó de dirigir una “mafia corrupta” e intentar “robar” las próximas elecciones mediante nacionalizaciones masivas.

“Pedro Sánchez es el gran problema de los españoles. no solo ha robado con su mafia política y su mafia familiar a los españoles, sino que está dispuesto a robarnos la democracia, a robarnos las próximas elecciones de 2027 valiéndose del asalto a las instituciones del Estado y valiéndose también de la alteración del censo electoral mediante un proceso de nacionalizaciones masivas y absolutamente fraudulentas”, señaló Abascal en un acto en Úbeda, Jaén.

VOX acusa a Pedro Sánchez de corrupto.

En el mitin, el líder de VOX volvió a defender la “prioridad nacional” porque “es de sentido común poner en España primero a los españoles”: “Aquí no cabe ni toda África ni toda América”, subrayó y lamentó a su vez que que “se sigan importando pacientes mientras exportamos médicos y sanitarios”.

“Nos ha condenado a una sanidad colapsada, a una vivienda inaccesible, a unas carreteras y unas vías férreas destrozadas mientras se pagan unos impuestos abusivos y a tener que soportar en las calles una inseguridad creciente en forma de todo tipo de violencias”, sumó Abascal.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Foto: REUTERS

Abascal se mete en las elecciones andaluzas

El líder de VOX indicó que las elecciones andaluzas son muy importantes, aunque “no son agónicas”, ya que en la región “lo único que se juega es si el señor Juanma Moreno puede continuar adelante con el método Rajoy, que es el de pedir una mayoría absoluta y luego tirarla por el retrete y traicionar todos los compromisos con los electores, que es lo que hizo el señor Rajoy y lo que ha hecho Moreno durante estos cuatro años”.

Abascal añadió que esa mayoría puede “estar condicionada” por VOX como ocurrió en Aragón o en Extremadura “y muy pronto” en Castilla y León “haciendo que los impuestos bajen más que en el resto de regiones o que se proteja a agricultores y ganaderos oponiéndose institucionalmente a Mercosur y que haya una oposición institucional también a la regularización masiva, cosa que sin embargo no va a ocurrir en Andalucía si el PP tiene mayoría absoluta”.