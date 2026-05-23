Policía de Bolivia en marcha contra Rodrigo Paz. Foto: EFE

Militares y policías de Bolivia iniciaron un nuevo operativo de desbloqueo de una ruta principal del país vecino, que se encuentra afectada por protestas contra el presidente Rodrigo Paz.

Los efectivos avanzan con tractores para limpiar las piedras y bloques de cemento tirados en la ruta desde hace 18 días por los grupos que piden la renuncia del mandatario boliviano, que asumió el cargo hace seis meses.

El operativo denominado ‘Corredor humanitario con banderas blancas’ comenzó en El Alto, vecina de La Paz, que es la sede de un aeropuerto internacional y un punto central de conexiones con las rutas hacia Chile y Perú donde hay centenares de camiones varados varios días.

Trabajos de liberación de rutas en Bolivia. Foto: EFE

La fuerzas de seguridad se dirigen hacia la ciudad de Oruro, distante en 227 kilómetros, en alrededor de 150 vehículos, entre camiones, micros y tractores que avanzan poco a poco para despejar la ruta, aunque los manifestantes vuelven a reorganizarse apenas pasa la caravana.

La operación busca facilitar la llegada de camiones con alimentos, sobre todo de carne, a las ciudades de La Paz y El Alto, donde los precios de todos los producto se han disparado en medio de la escasez.

Pero, además, pretende garantizar el transporte de camiones con oxígeno medicinal importado en cilindros desde Perú para su distribución en los hospitales estatales de ambas ciudades, y también de Oruro, después de que esta semana varios centros médicos suspendieran cirugías y racionaran ese insumo.

Trabajos de liberación de rutas en Bolivia. Foto: EFE

Desde Oruro, también salieron centenares de militares y policías para hacer la ruta inversa con el objetivo de llegar a La Paz.

El Gobierno destacó el uso de banderas blancas para propiciar el diálogo con los manifestantes, quienes, no obstante, en algunos lugares atacaron con piedras a parte de la caravana y destruyeron los vidrios de un tractor, sin que eso interrumpiera el avance del convoy.

Protestas contra Paz

Las protestas contra Paz están alentadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales que exigen la renuncia del gobernante.

Protestas en Bolivia. Foto: REUTERS

En los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

El Ejecutivo invitó a dialogar este domingo a los dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ para encontrar “soluciones a los problemas que son legítimos”, pero descarta la renuncia del presidente.