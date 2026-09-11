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Bill Gates, magnate tecnológico de 70 años: “Muchos empleos desaparecerán por la IA, primero los puestos de oficina y posteriormente los trabajos manuales”

El fundador de Microsoft publicó un video en el que advierte sobre los principales riesgos de la inteligencia artificial.

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El fundador de Microsoft y uno de los magnates tecnológicos más reconocidos del mundo, Bill Gates, volvió a advertir sobre los cambios que sufrirá el mundo como consecuencia de la Inteligencia Artificial (IA).

Para Gates, los riesgos más significativos que plantea la IA son los siguientes:

  • Desplazamiento masivo de empleo y disrupción económica: La capacidad de la IA para reemplazar y superar la cognición humana eliminará numerosos empleos, comenzando por los puestos de oficina (cuello blanco) y continuando con los trabajos manuales (cuello azul), lo que podría provocar un drástico aumento del desempleo, afectar a las comunidades y erosionar la confianza pública.
  • Grave amenaza para la equidad: La IA se considera potencialmente la mayor amenaza para la equidad jamás inventada si sus avances no benefician a todos, especialmente a quienes carecen de riqueza, influencia y acceso.
  • Armamentización y empoderamiento criminal: La IA podría capacitar a delincuentes para crear virus informáticos, armas biológicas y bombas convencionales.
  • Daño social y en el desarrollo infantil: La IA corre el riesgo de frenar el desarrollo integral de los niños y reemplazar las relaciones humanas auténticas.
  • Falta de preparación y planificación social: Actualmente no existe una estrategia para facilitar la transición a la era de la IA, ni siquiera un plan para elaborar uno, antes de que ocurran graves disrupciones.
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