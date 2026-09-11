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Con Malvinas en el centro de la agenda exterior, Milei viajará a Estados Unidos para participar de un foro estratégico

El mandatario encabezará un evento internacional en EE.UU. mientras el Gobierno profundiza su agenda sobre Malvinas.

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Javier Milei en el Consejo de las Américas.
Javier Milei en el Consejo de las Américas. Foto: NA
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El presidente Javier Milei viajará a Nueva York el próximo 23 de septiembre para encabezar una conferencia internacional dedicada al debate sobre seguridad estratégica, instituciones democráticas y desarrollo económico. La actividad se realizará en un contexto marcado por la renovada ofensiva diplomática del Gobierno argentino en torno al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El foro, denominado“Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, es impulsado por la Fundación Federalismo y Libertad, junto con el Instituto Internacional Republicano (IRI), y contará con el respaldo del banco Citibank.

De acuerdo con los organizadores, el mandatario argentino tendrá un rol central durante la jornada y expondrá ante un auditorio integrado por empresarios, académicos, inversores, referentes de organizaciones civiles y representantes de centros de estudio de Estados Unidos y América Latina.

Javier Milei.
Javier Milei. Foto: NA

La convocatoria buscará abordar el impacto que tienen las economías abiertas y los sistemas democráticos en la generación de prosperidad, así como su importancia para enfrentar desafíos geopolíticos y la influencia de gobiernos considerados autoritarios en la región.

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Durante su presentación, Milei tiene previsto profundizar sobre su visión económica y política, además de destacar la relevancia de la relación estratégica entre la Argentina y Estados Unidos. El evento será de acceso restringido y únicamente por invitación.

El viaje se produce en medio de la disputa por Malvinas

La confirmación de la visita a Estados Unidos llega pocos días después de que el Gobierno anunciara nuevas medidas vinculadas al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. La iniciativa tomó impulso luego de declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien planteó la posibilidad de revisar la postura histórica de Washington respecto del diferendo entre la Argentina y el Reino Unido.

El presidente habló de la causa Malvinas.
Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina

En paralelo, la administración nacional manifestó preocupación por el avance de proyectos de explotación hidrocarburífera en aguas cercanas al archipiélago. Por ese motivo, el Ejecutivo anticipó el envío al Congreso de propuestas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías que participen en actividades petroleras en la zona y ordenó a la Cancillería avanzar con nuevas acciones legales y diplomáticas.

Al presentar estas iniciativas, Milei sostuvo que la Argentina debe actuar con rapidez para proteger sus intereses estratégicos en el Atlántico Sur. En ese marco, también ratificó la decisión de retomar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Con ese escenario de fondo, la exposición que el Presidente brindará en Nueva York buscará reforzar dos ejes prioritarios para la Casa Rosada: la cooperación con Estados Unidos y la discusión sobre seguridad estratégica en el hemisferio occidental.

Los ejes que expondrá Milei ante empresarios e inversores

La participación de Javier Milei en el foro tendrá como foco la promoción de la libertad económica, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y los desafíos vinculados a la seguridad estratégica en Occidente. Según los organizadores, el encuentro reunirá a empresarios, académicos, inversores y referentes de organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y América Latina.

Durante su exposición, el Presidente también hará referencia a la importancia de profundizar los vínculos entre Argentina y Estados Unidos, en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y debates sobre el rol de las democracias frente al avance de regímenes autoritarios. La actividad se desarrollará bajo modalidad privada y con asistencia exclusiva por invitación.

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