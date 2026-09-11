Descuentos en nafta durante septiembre de 2026: cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

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Los conductores pueden acceder durante septiembre de 2026 a reintegros de hasta el 30%, promociones semanales y devoluciones que llegan a los $100.000. Los beneficios abarcan estaciones YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy, Gulf y Dapsa, aunque cada alternativa exige prestar atención al banco, la aplicación utilizada, el día de carga y el límite de devolución.

Ante el impacto que representa llenar el tanque, organizar las cargas según el calendario de promociones puede marcar una diferencia importante. Algunas propuestas están disponibles únicamente una vez por semana, mientras que otras permiten ahorrar todos los días o acumular ventajas ofrecidas por las propias petroleras.

El beneficio que permite recuperar hasta $100.000

Una de las promociones más destacadas del mes corresponde a Banco BBVA. Los clientes que tengan los paquetes Black + Save o Black + All pueden recibir un 20% de reintegro al pagar en estaciones de cualquier marca.

Para utilizarlo se requiere una tarjeta de crédito Visa Signature y efectuar el pago sin contacto desde un teléfono celular mediante tecnología NFC. El límite mensual es de $100.000, aunque se comparte con los consumos realizados en supermercados. Por esa razón, quienes usen el mismo beneficio para ambas categorías deberán controlar el saldo disponible.

YPF: ahorro nocturno y acuerdos con bancos

Los usuarios de Serviclub pueden reducir el gasto pagando desde la App YPF. La petrolera ofrece un 6% de descuento para las cargas efectuadas entre las 0 y las 6, sin límite de devolución. También aplica una rebaja del 3% mediante autodespacho, beneficio que puede combinarse con el ahorro nocturno cuando se cumplen las condiciones correspondientes.

Los socios del ACA, por su parte, cuentan con un 5% de ahorro y un tope mensual de $18.000 en estaciones adheridas. Además, existen promociones vinculadas con Banco Macro, Santander, ICBC, Comafi, Ciudad, Nación, Hipotecario y Brubank.

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

Entre las alternativas sobresale Banco Macro, que ofrece los miércoles un 20% mediante MODO y tarjeta Visa de crédito, con un máximo mensual de $15.000. Para clientes Selecta, la devolución asciende al 30% y el tope llega a $20.000.

Los clientes de Banco Santander adheridos a Sorpresa pueden obtener los jueves un 15% de reintegro, con un límite de $20.000 durante septiembre. Banco Nación, en tanto, ofrece los viernes un 20% al utilizar MODO BNA+ con QR y tarjetas Visa o Mastercard, con una devolución máxima de $10.000.

Shell: promociones en V-Power y nafta súper

Las personas que utilizan Shell Box tienen diferentes posibilidades para pagar menos. Los miércoles se aplica un 10% sobre combustibles V-Power, con un límite de $5.000 semanales.

Los usuarios de Tarjeta 365 pueden aprovechar de lunes a viernes un 10% en V-Power, con un máximo de $5.000 por semana, o un 5% en nafta súper, con un límite semanal de $2.000.

También hay acuerdos bancarios. Banco Nación brinda los viernes un 25% de ahorro, con un reintegro máximo de $13.000 mensuales. Banco Comafi ofrece los domingos un 20%, mientras que sus clientes Único pueden acceder a topes semanales superiores. Bajo las condiciones informadas, este último segmento podría acumular hasta $40.000 durante el mes.

Axion Energy: hasta 30% para determinados usuarios

La aplicación ON de Axion Energy concentra varias de las promociones disponibles. Los lunes y viernes se ofrece un 10% en combustibles Quantium. Los límites dependen del nivel del usuario y del tipo de combustible.

Axion - aumento

También existe un 5% diario para cargas de nafta súper de al menos 25 litros, con un máximo semanal de $10.000. Antes de pagar conviene revisar la aplicación, ya que los topes y requisitos pueden cambiar según la categoría de la cuenta.

La propuesta bancaria más alta corresponde a Brubank. Los clientes del Plan Ultra pueden recibir un 30% de reintegro todos los días, con un máximo de $6.000 por compra y $30.000 acumulados durante septiembre. Los usuarios Plus disponen de un 20% los viernes, sábados y domingos, sujeto a límites por carga y semana.

Puma Energy ofrece 10% los miércoles

Los miércoles, Puma Energy aplica un 10% de descuento en nafta súper, nafta Premium e Ion Diesel para cargas de hasta 50 litros diarios.

Es necesario contar con la aplicación Puma Pris y emplear alguno de los medios habilitados. Además, las cargas permiten sumar puntos para acceder posteriormente a vouchers de hasta $30.000.

Los viernes, clientes de Banco Comafi pueden obtener un 20% mediante MODO. Los sábados, Personal Pay entrega un 10% de reintegro al pagar con su tarjeta Visa desde Puma Pris, con un máximo de $4.000 por operación y hasta dos usos mensuales.

Descuentos para cargar en distintas marcas

Quienes no quieran limitarse a una petrolera también tienen opciones. Banco Credicoop devuelve los viernes un 15% al pagar con Visa o Cabal desde MODO. Para clientes con cuenta sueldo, el beneficio aumenta al 20% y el límite semanal se eleva a $6.000.

Banco Columbia ofrece un 20% los viernes, con un máximo mensual de $16.000. Banco Patagonia dispone los jueves de descuentos que van del 20% al 25%, según la categoría y la acreditación del sueldo.

Mercado Pago presenta promociones en Gulf y Dapsa. En Gulf se puede acceder los martes y jueves a un 10% pagando mediante QR, con condiciones de compra mínima. En Dapsa, el beneficio está disponible los miércoles y también exige alcanzar un monto mínimo de carga. Naranja X suma un 10% durante sábados y domingos en Gulf, con un tope de $3.000 por operación.

Cómo elegir la promoción que deja el mayor ahorro

El porcentaje más alto no siempre representa la opción más conveniente. Para calcular el beneficio real hay que revisar:

El límite por compra, semana o mes.

El día exacto de vigencia.

La estación adherida.

La tarjeta requerida.

La aplicación desde la cual debe realizarse el pago.

El monto o la cantidad mínima de litros.

La posibilidad de acumular descuentos.

El plazo previsto para recibir el reintegro.

Antes de llenar el tanque es recomendable consultar los términos actualizados en la aplicación del banco, la billetera o la petrolera. Las promociones pueden tener cupos, exclusiones geográficas o condiciones particulares que modifiquen el ahorro final.