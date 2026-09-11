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La CGT alertó por la situación “crítica” de las obras sociales sindicales: “Que el derecho a la salud no se convierta en un privilegio”

La central obrera publicó un video en el que señaló la situación que viven las obras sociales de millones de trabajadores. “8 de cada 10 afiliados pertenecen a horas sociales que no recaudan lo suficiente como para financiar los servicios que deben prestar”, señalaron.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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La CGT alertó por la situación que atraviesan las Obras Sociales sindicales, producto de una brecha cada vez mayor entre los aportes que generan los salarios, deteriorados por la pérdida de poder adquisitivo, y el costo real de las prestaciones médicas, los medicamentos y los tratamientos.

Millones de trabajadores y sus familias se atienden todos los días por el sistema de horas sociales. Pero hay una realidad que pocos conocen. El sistema hoy está sufriendo una de sus mayores crisis. Por cada afiliado, una hora social recauda en promedio $73.000 pesos. Sin embargo, brindar la cobertura mínima obligatoria cuesta alrededor de $115.000 pesos. Eso significa que las horas sociales, todos los meses, deben hacer un esfuerzo de aproximadamente $42.000 pesos por persona para garantizar las prestaciones mínimas que exige la ley”, señala el informe de la central obrera.

A esta situación se suma un problema histórico que profundiza el desfinanciamiento del sistema: los aportes de monotributistas y jubilados de PAMI están muy por debajo del costo real de las prestaciones que reciben.

“Cuando los trabajadores pierden por el adquisitivo, también se pierden recursos destinados a la salud. Mientras tanto, medicamentos, estudios, tratamientos e internaciones siguen subiendo por encima del nivel de ingresos”, expresa el video.

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La CGT Foto: NA

Detrás de cada prestación, hay un enorme esfuerzo de las organizaciones sindicales para que el derecho a la salud no se convierta en un privilegio.

“¿Cómo abarcen las horas sociales para seguir atendiendo? La respuesta es el enorme esfuerzo que hacen los sindicatos. En muchos casos son las propias organizaciones sindicales las que aportan recursos para sostener clínicas, sanatorios, medicamentos y tratamientos. Sin ese respaldo, muchas horas sociales no podrían seguir funcionando", completa el informe.

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Matias Greisert
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