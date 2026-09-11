25 años del 11-S: el emotivo homenaje a las víctimas en Nueva York con la presencia de importantes líderes políticos

Acto por el 25 aniversario del atentado contra las Torres Gemelas. Foto: Captura de video.

Los actos por el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre se realizan este viernes en distintos puntos de Estados Unidos, con el epicentro en la Zona Cero de Nueva York, donde familiares y autoridades recordaron a las 2.977 personas que murieron en los ataques de 2001.

Acto por el 25 aniversario del atentado contra las Torres Gemelas. Foto: Captura de video.

La ceremonia en la Zona Cero

El homenaje principal comenzó alrededor de las 8:40, hora local, en el Memorial del 11S de Manhattan, ubicado donde se encontraban las Torres Gemelas. A las 8:46, momento exacto en el que el primer avión impactó contra la Torre Norte, se realizó el primero de los varios minutos de silencio previstos durante la ceremonia.

Después de la interpretación del himno de Estados Unidos, los familiares de las víctimas comenzaron la tradicional lectura de los nombres de los fallecidos. Muchos de ellos llevaron fotografías de sus seres queridos y se reunieron alrededor de los estanques que actualmente ocupan el lugar donde se levantaban las torres.

El acto contó con la presencia de numerosos dirigentes y figuras políticas estadounidenses, entre ellos los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden, además del vicepresidente JD Vance y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Bill Clinto y Barack Obama, entre otros líderes políticos presentes en el acto por el 25 aniversario del atentado contra las Torres Gemelas. Foto: Captura de video.

También participaron la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la exprimera dama Michelle Obama, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y los exalcaldes de la ciudad Bill de Blasio y Rudy Giuliani, quien estaba al frente del gobierno neoyorquino cuando ocurrieron los atentados.

Acto por el 25 aniversario del atentado contra las Torres Gemelas. Foto: Captura de video.

Donald Trump eligió el Pentágono

Una de las particularidades de la conmemoración fue la ausencia del actual presidente, Donald Trump, en la ceremonia de Nueva York. El mandatario, nacido en la ciudad, decidió participar del homenaje realizado en el Pentágono, en Virginia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001. Foto: REUTERS

En ese lugar impactó otro de los aviones secuestrados durante los atentados. El ataque provocó la muerte de 184 personas. Un cuarto avión cayó en un campo abierto de Pensilvania luego de que los pasajeros se rebelaran contra los secuestradores y evitaran que la aeronave alcanzara su objetivo previsto en Washington, según la historia oficial.

El homenaje de luz que recuerda a las Torres Gemelas

Además de la ceremonia oficial, Nueva York volvió a rendir homenaje a las víctimas con distintas intervenciones visuales. Durante la noche, dos potentes haces de luz realizados con drones se proyectan hacia el cielo de Manhattan para recrear simbólicamente la silueta de las Torres Gemelas.

Drones formaron la silueta de las Torres Gemelas en Nueva York. Foto: Gentileza Sky Elements

El homenaje también incluye una intervención en el Oculus, donde dos columnas de luz natural atraviesan el espacio durante un breve período alrededor de las 10:30.

Las víctimas que dejó el 11S

La conmemoración no se limita a quienes murieron directamente durante los ataques. Con el paso de los años, miles de personas fallecieron por enfermedades vinculadas a la contaminación y los residuos generados tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

Entre quienes perdieron la vida se encontraban trabajadores de los edificios, tripulantes y pasajeros de los aviones, bomberos, integrantes de los equipos de emergencia y personas que se encontraban en las inmediaciones del World Trade Center.

También forman parte de la memoria del lugar las víctimas del atentado contra el World Trade Center de 1993, otro episodio que marcó la historia del complejo antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001.