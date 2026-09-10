Javier Milei encabezará este viernes un acto ante docentes y estudiantes por el Día del Maestro

Javier Milei en el cierre de la 12° edición del Latam Economic Forum. Foto: Presidencia

Javier Milei encabeza este viernes un acto oficial con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, en el cual brindará un discurso dirigido a docentes y estudiantes.

El lugar seleccionado fue la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento Foto: X

De acuerdo a lo que informó Presidencia, la actividad comenzará a las 11 de la mañana y el jefe de Estado enviará un mensaje a la comunidad educativa en un contexto de debate en torno a la gestión del sistema de enseñanza y las condiciones del sector.

Fundamentalmente, tras los resultados de las pruebas PISA, que mostraron un retroceso en las tres áreas evaluadas: el país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con caídas de 13, 12 y 11 puntos, respectivamente, frente a la edición de 2022.

Pruebas Pisa

La presentación del mandatario se dará, además, tras la polémica generada el 27 de agosto atrás a raíz de su exposición ante alumnos de la secundaria ORT.

Dicha exposición derivó en denuncias penales planteadas por sectores de la oposición por presunto uso proselitismo e incitación al odio político en un ámbito escolar.

El presidente brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro. Foto: Prensa Gobierno

En ese ámbito, además de despacharse contra la prensa y su “arenga de carácter proselitista”, el mandatario insistió en que “el populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos”, y repitió teorías sobre el supuesto origen “satánico” del marxismo.

Con este encabezamiento, el Ejecutivo busca retomar la iniciativa institucional en el calendario educativo y fijar la postura del Gobierno respecto al rol docente y el rumbo de las políticas del área.