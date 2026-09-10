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Javier Milei encabezará este viernes un acto ante docentes y estudiantes por el Día del Maestro

El presidente se presentará en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei en el cierre de la 12° edición del Latam Economic Forum.
Javier Milei en el cierre de la 12° edición del Latam Economic Forum. Foto: Presidencia
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Javier Milei encabeza este viernes un acto oficial con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, en el cual brindará un discurso dirigido a docentes y estudiantes.

El lugar seleccionado fue la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento
Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento Foto: X

De acuerdo a lo que informó Presidencia, la actividad comenzará a las 11 de la mañana y el jefe de Estado enviará un mensaje a la comunidad educativa en un contexto de debate en torno a la gestión del sistema de enseñanza y las condiciones del sector.

Fundamentalmente, tras los resultados de las pruebas PISA, que mostraron un retroceso en las tres áreas evaluadas: el país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con caídas de 13, 12 y 11 puntos, respectivamente, frente a la edición de 2022.

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La presentación del mandatario se dará, además, tras la polémica generada el 27 de agosto atrás a raíz de su exposición ante alumnos de la secundaria ORT.

Dicha exposición derivó en denuncias penales planteadas por sectores de la oposición por presunto uso proselitismo e incitación al odio político en un ámbito escolar.

Javier Mileibrindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro.
El presidente brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro. Foto: Prensa Gobierno

En ese ámbito, además de despacharse contra la prensa y su “arenga de carácter proselitista”, el mandatario insistió en que “el populismo y la demagogia de nuestros adversarios políticos”, y repitió teorías sobre el supuesto origen “satánico” del marxismo.

Con este encabezamiento, el Ejecutivo busca retomar la iniciativa institucional en el calendario educativo y fijar la postura del Gobierno respecto al rol docente y el rumbo de las políticas del área.

Javier MileiDía del MaestroConferencia
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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