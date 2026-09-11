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En el Día del Maestro, Javier Milei publicó un video hecho con IA en el que conversa con Sarmiento: “Usted me inspiró a enseñar”

En la charla, Sarmiento le dice que a él también lo llamaban “Loco” y lo criticaban.

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Milei publicó un video de una charla con Sarmiento
Milei publicó un video de una charla con Sarmiento Foto: Canal26.com
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Este 11 de septiembre, celebración del Dïa del Maestro en Argentina, el Presidente Javier Milei publicó un video hecho con Inteligencia Artificial en el que conversa con Domingo Faustino Sarmiento. “¿Así que critican sus formas, Don Javier?”, le pregunta el prócer.

En el Día del Maestro, Javier Milei publicó un video hecho con IA en el que conversa con Sarmiento.

_“Sí, viven criticando mi tono, mis formas, mi vehemencia”

_“No se preocupe, a mí me decían lo mismo. Me acusaban de vehemente, de agresivo, de provocar. Hasta me llamaron loco”, responde Sarmiento. “Es que cuando la barbarie impera, las cosas no se logran con tibieza. Es el costo de servir a la Patria enfrentando a quienes promueven su atraso”, dice.

Usted me inspiró a enseñar, por eso enseñé economía durante años, para que los argentinos aprendan cómo los políticos les robaban con la inflación y los impuestos”, le dice luego Milei a Sarmiento.

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Milei encabezó un acto por el Día del Maestro

Javier Milei encabezó este viernes un acto oficial con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, en el cual brindó un discurso dirigido a docentes y estudiantes.

El lugar seleccionado fue la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación.

“Quisiera saludar y desearles un muy feliz día a todos los maestros que acompañan hoy a los alumnos en este acto, y a todos los maestros del país. Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento, el gran maestro argentino”, saludó el Presidente en el inicio de su discurso.

“Los maestros que los acompañan tienen la noble tarea de estar formando una nueva generación de niños que serán los líderes del mañana, y que ellos les demuestran cada día que enseñar vale la pena. Gracias por estar y gracias por el trabajo que hacen todos los días”, continuó.

Domingo Faustino SarmientoJavier Milei
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