Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre de 2026 con 30 años de aportes

Jubilados bono Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados comenzaron septiembre de 2026 con una nueva actualización de sus ingresos. La atención está puesta especialmente en quienes accedieron a la jubilación ordinaria después de completar 30 años de aportes, ya que existe una duda frecuente: ¿todos cobran el mismo monto?

La respuesta es no. Los 30 años representan el requisito mínimo de servicios con aportes para acceder al beneficio ordinario, pero no establecen automáticamente cuánto cobrará cada jubilado. El haber se determina de manera individual y puede variar según los salarios registrados, la cantidad total de años trabajados y los componentes incluidos en la liquidación previsional.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en septiembre de 2026

Durante septiembre, el haber mínimo jubilatorio se ubica en $428.591,22, luego de aplicarse una actualización del 2,1%. A ese importe puede agregarse un bono extraordinario de hasta $70.000, siempre que el beneficiario cumpla las condiciones previstas para su percepción.

De esta manera, una persona que percibe la mínima y accede al refuerzo completo puede recibir un total de:

Haber jubilatorio mínimo: $428.591,22

Bono extraordinario: $70.000

Ingreso total estimado: $498.591,22

Es importante diferenciar ambos conceptos. El bono no se incorpora al haber mensual de manera permanente, sino que funciona como un pago adicional. Además, quienes cobran por encima del haber mínimo pueden recibir un refuerzo de menor valor, hasta alcanzar el límite establecido por la normativa correspondiente.

¿Tener 30 años de aportes garantiza cobrar la jubilación mínima?

No necesariamente. Una persona con 30 años de contribuciones puede cobrar el haber mínimo, pero también podría percibir una suma superior. Todo dependerá del resultado obtenido al analizar sus remuneraciones y los períodos registrados durante la vida laboral.

Bono ANSES jubilados Foto: anses

Los 30 años de aportes constituyen una condición de acceso, no una fórmula para determinar un importe uniforme. Por eso, dos trabajadores que se jubilan a la misma edad y con idéntica cantidad de años aportados pueden comenzar a cobrar montos diferentes.

Si uno de ellos aportó durante décadas sobre salarios más elevados, es posible que su haber inicial sea mayor. En cambio, cuando el cálculo individual arroja una suma inferior al piso previsional vigente, se aplica el haber mínimo garantizado.

Cómo se calcula una jubilación con 30 años de aportes

El cálculo previsional contempla diferentes prestaciones y antecedentes laborales. Entre los componentes más relevantes aparecen la Prestación Básica Universal, la Prestación Compensatoria y la Prestación Adicional por Permanencia.

La Prestación Básica Universal, conocida como PBU, constituye uno de los elementos que integran el haber de quienes cumplen los requisitos jubilatorios. Para septiembre de 2026, su valor también recibe la actualización correspondiente a la movilidad mensual.

La Prestación Compensatoria o PC reconoce, dentro de los parámetros legales, los servicios con aportes efectuados antes de la implementación del actual sistema previsional. Por su parte, la Prestación Adicional por Permanencia o PAP considera los períodos aportados con posterioridad.

A estos componentes se les aplican las actualizaciones previsionales vigentes. Desde julio de 2024, el mecanismo dispone ajustes mensuales vinculados con la variación del Índice de Precios al Consumidor nacional publicado por el INDEC.

Qué pasa cuando una persona aportó más de 30 años

Completar tres décadas de aportes permite alcanzar el requisito general, pero continuar trabajando y contribuyendo al sistema puede influir positivamente en el haber.

La normativa contempla un incremento sobre la PBU equivalente al 1% por cada año adicional de servicios con aportes que exceda los 30, con un límite de 15 años extra. En consecuencia, quienes acreditan hasta 45 años pueden alcanzar el máximo adicional previsto para ese componente.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Sin embargo, eso no significa que todos los trabajadores con 45 años de aportes vayan a cobrar el mismo importe. Los salarios declarados continúan siendo una variable central, junto con las características de cada trayectoria laboral y los períodos efectivamente reconocidos por el organismo.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El refuerzo previsional de septiembre fue establecido por el Decreto 824/2026, publicado el 31 de agosto de 2026. La medida contempla un bono extraordinario para determinados titulares de prestaciones previsionales, con prioridad sobre quienes perciben los ingresos más bajos.

Quienes reciben el haber mínimo pueden acceder al monto completo de $70.000. Para los beneficiarios cuyos ingresos superan la mínima, el complemento puede reducirse progresivamente. Por este motivo, no corresponde sumar automáticamente los $70.000 a todas las jubilaciones.

También debe tenerse presente que el refuerzo constituye un concepto separado. No modifica la base del haber ni se utiliza como referencia permanente para futuros aumentos.

Cómo consultar el monto exacto de la jubilación

La forma más segura de conocer cuánto corresponde cobrar es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se puede revisar el recibo de haberes, la liquidación mensual, los descuentos y los conceptos adicionales.

También resulta conveniente consultar la Historia Laboral para verificar que todos los períodos de trabajo estén correctamente registrados. Si faltan aportes o aparecen inconsistencias, el interesado deberá reunir la documentación correspondiente e iniciar el trámite de reconocimiento o actualización ante ANSES.

En definitiva, un jubilado con 30 años de aportes puede cobrar $428.591,22 como haber mínimo y alcanzar un ingreso de $498.591,22 cuando le corresponde el bono completo. Sin embargo, esa cifra funciona como referencia para la mínima: el monto final siempre dependerá de la liquidación individual.