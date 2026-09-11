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Aumenta el boleto de colectivos en octubre: cuáles son las nuevas tarifas, según la línea que tomas

Las tarifas del transporte público volverán a aumentar en octubre en el AMBA, con subas de hasta 3,7% en colectivos, mientras que también se actualizarán los valores del subte y los peajes porteños. Con el nuevo ajuste, el boleto mínimo superará los $1200 en la provincia de Buenos Aires y los $920 en la Ciudad.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Aumenta el boleto de los colectivos en octubre 2026.
Aumenta el boleto de los colectivos en octubre 2026. Foto: C5N
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Los boletos de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrán un aumento de hasta 3,7% desde el 1° de octubre, por lo que el boleto mínimo de las líneas que circulan en la provincia de Buenos Aires superará los $1.200, mientras que las líneas que circulan en CABA superarán los $920.

Todos los meses se actualiza la tarifa del transporte en AMBA. Foto: NA

Hasta septiembre, las tarifas del transporte automotor registran un incremento acumulado del 76,85% en la provincia de Buenos Aires y del 46,61% en CABA, cifras que se encuentran muy por encima de la inflación proyectada para ese período.

A principios de octubre, además, aumentará el valor del pasaje del subte en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, todavía falta que los gobiernos de Jorge Macri y Axel Kicillof oficialicen las subas a través de resoluciones que deberán publicarse en los respectivos boletines oficiales.

Aumentan los colectivos: cómo quedan las tarifas en provincia de Buenos Aires para octubre 2026

A partir del jueves 1 de octubre, las líneas 200 en adelante que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarían un 3,6%.

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  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $1.164,47 a $1.206,39
  • Tramo de 3 a 6 km: de $1.310,02 a $1.357,18
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1.507,98
  • Viajes de 12 a 27 km: $1.809,58
  • Viajes de más de 27 km: $2.127,47
A partir del jueves 1 de octubre, las líneas 200 en adelante que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarían un 3,6%. Foto: X @CiudadDeBondis

Cuánto suben las tarifas de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires en octubre 2026

La Ciudad de Buenos Aires presentará un aumento del 3,7% en sus 28 líneas:

  • El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subiría de $887,99 a $920,85
  • Recorrido de 3 a 6 km: de $986,70 a $1.023,21
  • Recorrido de 6 a 12 km: $1.102,02
  • Recorrido de 12 a 27 km: $1.180,90

Las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

La Ciudad de Buenos Aires presentará un aumento del 3,7% en sus 28 líneas. Foto: Argentina.gob.ar

El subte, por su parte, aumentará de $1.753 a $1.817.

Cómo quedarán los peajes en octubre 2026

Los peajes en la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 3,7% en octubre, es decir que se suma el IPC y un 2% más.

  • Autopista 25 de Mayo: $4.882 para autos y $6.918,59 durante hora pico.
  • Autopista Perito Moreno: $4.882 para autos y $6.918,59 durante hora pico.
  • Autopista illia: $1.220,59 para autos y $2.876,30 en hora pico.
  • Autopista Retiro II-Sarmiento: $1.220,59 para autos y $2.876,30 en hora pico.
  • Autopista Perito Moreno: $1.220,59 para autos y $2.876,30 en hora pico.
Aumento colectivoSubtesTransportes
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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