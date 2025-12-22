“Vamos a descansar”: Miranda! se despidió de los escenarios y prometió volver en el 2027 con nuevo disco

Ale Sergi y Juliana Gattas se despidieron de sus fans en el estadio Ferro y se emocionaron hasta las lágrimas. Qué dijeron.

Miranda!. Foto: X/mirandaenvivo

Este sábado, Miranda! despidió el año con su último show de 2025 en el estadio de Ferro, donde sorprendieron al público con un anuncio que emocionó a todos, incluso a los propios integrantes de la banda.

Con el estadio lleno, Ale Sergi se tomó unos minutos y confirmó que se tomarán el 2026 para descansar y alejarse de los escenarios. “Es una noche especial. Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días”, reveló, y pidió un fuerte aplauso para su banda.

“Empezamos tocando con un grupo de amigos”

Sin embargo, lejos de que sea una despedida para siempre, el cantante aclaró que será una pausa para enfocarse en el proceso creativo. “Vamos a hacer eso. Los vamos a extrañar de corazón, muchísimo. Pero nos vamos con alegría de saber que gracias a ustedes hemos permanecido acá arriba durante muchísimo tiempo”, remarcó.

Otro momento emotivo llegó cuando el artista recordó los comienzo de la banda y su relación con Juliana. “Empezamos tocando con un grupo de amigos. Nos conocimos con Juliana una tarde, dijimos ‘hagamos un grupo’ y mirá dónde terminamos”, expresó.

Para cerrar, el cantante agradeció a sus fans y compartió lo que le provoca ver los estadios llenos. “Era una fantasía para nosotros ver los estadios llenos de otros artistas y nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros. Muchísimas gracias por regalarnos esto”, remarcó. De esta forma, Juliana y Ale se despidieron de sus fans y prometieron volver con nuevo disco.