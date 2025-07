Opens in new window

Ale Sergi reveló de quién habla realmente en “Tu Misterioso Alguien”, el éxito de Miranda! del momento

El cantante de Miranda! habló de la letra de la canción del momento, aunque se hizo viral 16 años después de su estreno.

Miranda! Foto: Instagram @mirandaenvivo

Una de las canciones más escuchadas en Spotify en Argentina en los últimos días fue “Tu Misterioso Alguien” de Miranda! luego de que se hiciera viral por la interpretación del dúo en “La Voz”. Pero lo cierto es que esta melodía no es nueva, sino del 2009 y tampoco relata una experiencia personal.

De hecho, Alejandro Sergi reveló el verdadero significado de esa canción en una entrevista con Sebastian Wainraich en Urbana Play. Aunque admitió que se trata de una historia desgarradora y muy desesperanzada, lo cierto es que la inspiración es demasiado insólita.

Miranda. Foto: Prensa Aperol Spritz Live.

“La letra viene un poco de la imaginación y otro poco, no de cosas vividas, pero en mi cabeza me hice esa película más de una vez. Y se me disparó viendo la serie Lost”, resaltó Sergi, sorprendiendo a todos en la mesa.

“No tiene que ver con una historia de amor en verdad el disparador de la idea. En un momento de la serie uno de los personajes que se llamaba John Locke se encuentra a otra persona que vivía en la isla y lo tenía como enterrado en una capsula. La verdad es que no lo recuerdo bien porque la vi hace mucho”, narró el compositor.

“Y entonces lo descubren que tiene ahí a alguien escondido y uno de los compañeros de él se refiere a esa persona escondida como ‘tu misterioso alguien’. Y me gustó cómo sonaba esa frase y me la anoté. Me la llevé como una historia como más personal, como cuando te hacés la película de que tu pareja tiene un amorío y vos un poco querés saber y otro poco no querés saber porque es malo”, continuó diciendo Ale para desglosar la inspiración del hit.

Ante esta declaración, Wainraich respondió: “Claro, es un poco paranoico el planteo porque todo es producto de la fantasía...”. “Si hay algo que caracteriza a nuestra lírica es la paranoia”, respondió Ale.

¿Qué dice la letra de “Tu Misterioso Alguien”?

La poesía de esta desgarradora canción de miranda narra la historia de un hombre que descubre que su pareja tiene un amante y no puede creer haber sido cambiado de un día para el otro. En los primeros versos, recita:

“Hay alguien en tu vida

Que está transformándote

Hay alguien que ha cambiado en ti

La forma en que te ves

Hay alguien nuevo que se apareció

Y que tu corazón robó

Ya lo sé

Solo dime quién es”

Luego, desesperanzado y sumido en la tristeza y la inseguridad, el narrador le pregunta:

“¿Quién es tu nuevo amor?

¿Tu nueva ocupación?

¿Tu misterioso alguien?

¿A quién has ocultado de mí

Todo el tiempo para no matarme?

¿Quién es tu seductor?

¿Tu rey y tu peón?

¿Quién ocupó el lugar

Que siempre ocupé yo?”

“Tu misterioso alguien me robó”, le reclama, entre notas altas. Sin embargo, eso no es todo, sino que se imagina escenarios y cotidianeidades en las que él se encontraba con ella:

“Ahora te despiertas

Y preparas su café

Desde que me he enterado

Yo no puedo ni comer

Cariño, no soporto estar sin ti

Pero parece que tú sí

¿Quién es él? (¿Quién es él?)

Dime y lo mataré”

El estribillo se repite, para dar paso a uno de los puentes más desgarradores en la historia del pop, cargado de rabia y honestidad:

“Creo saber quién es

Y no me animo a preguntarte por él porque sería peor

A veces, es mejor dejarlo todo correr

¿Quién es tu nuevo amor?

¿A quién has ocultado?

¿Quién es tu seductor?

¿Tu rey y tu peón?

¿Quién ocupó el lugar

Que siempre ocupé yo?

Tu misterioso alguien me robó”.