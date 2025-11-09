Video: Dua Lipa cantó “Tu misterioso alguien” de “Miranda!” y sorprendió a todos con su versión

Como suele acostumbrar, la artista hace un cover de una banda o cantante del país donde toca. Esta vez eligió uno de los hits del dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas.

Dua Lipa en el estadio River. Foto: Instagram/dfentertainment

Dua Lipa se presentó este sábado en su última noche en el estadio River y, además de cantar sus hits, la británica interpretó “Tu misterioso alguien” de Miranda! y sorprendió a todos sus fanáticos presentes.

Como suele acostumbrar, la artista hace un cover de una banda o cantante del país donde toca. En el concierto del viernes interpretó “De música ligera” de Soda Stereo y para este sábado eligió uno de los hits del dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas.

Dua Lipa cantó "Tu misterioso alguien" de Miranda!. Video: X/porquetendencia

Durante la jornada de este sábado, algunos fanáticos de Dua Lipa que lograron escuchar la prueba de sonido comenzaron a especular con una posible aparición del dúo en el show. Sin embargo, finalmente los artistas se presentaron en Chile.

También circularon rumores sobre una posible participación de Lali, ya que el padre de Dua comenzó a seguirla en Instagram. Sin embargo, la propia cantante argentina desmintió esas versiones. “Ya quisiera ir a ver a Dua ¡Estoy rodando una peli, locas! ¡Dua te amo! Casi casi, pero bueno, disfruten los que vayan a ver a esa diosa”, dijo Lali en su canal de difusión de Instagram.

Dua Lipa en su show en River Plate. Foto: X

Dua Lipa sorprendió con un cover de un clásico de Soda Stereo

“Cada noche en mi show, en todo el mundo, yo canto cada noche una canción diferente. Una canción del país en el que yo estoy”, comenzó en su explicación Dua Lipa, en la primera parte de su show del viernes.

Y sumó en un destacado español: “Y aquí aprendí que el rock es muy fuerte en Argentina. Encontré esta canción y siento que aquí todos la conocen. Si la conocés, cantá conmigo”. Paso siguiente, mencionó que se trataba de “De Música Ligera” de Soda Stereo, lo que generó una fuerte ovación en el público presente.

Dua Lipa interpretó "De Música Ligera" de Soda Stereo en Argentina. Video: X dfallaccess.

Más allá del guiño al rock nacional, la presentación de Dua Lipa estuvo plagada de gestos de cariño al público, todos realizados en el idioma español.

Además de sus éxitos y canciones más reconocidas, la cantante hizo foco enRadical Optimism, su reciente álbum que tiene temas como “Training Season”, la elegida para abrir el show, “Houdini”, “End of an Era” y “María”, entre otros.