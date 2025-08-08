Ale Sergi de Miranda! liquidó a tres participantes de La Voz Argentina: “Estaba bien para TikTok”

El cantante lanzó una crítica a las participantes del Team Lali y aseguró que “no hay justificación” para lo que hicieron.

Ale Sergi destrozó a tres participantes del TEAM LALI Foto: Captura

La noche del jueves de “La Voz Argentina” tuvo una de las jornadas más tensas y desalentadoras para los participantes, ya que se presentó el Team Lali y recibió fuertes críticas, llevándolas a una eliminación triple.

Mía Martins, junto al dúo integrado por Malena Bon y Belén Muñoz, protagonizaron una batalla que terminó con una fuerte crítica de Ale Sergi de Miranda!, ya que interpretaron “Contigo”, de Karol G, pero no lograron convencer ni emocionar al jurado, dejando afuera la oportunidad de seguir en carrera.

Ale Sergi destrozó a tres participantes del TEAM LALI Foto: Captura

Las devoluciones fueron desgarradoras, ya que el primero en opinar fue Ale, quien disparó: “No sentimos que ninguna de las tres haga algo fabuloso. Estaba bien para TikTok, ponele. Pero para este escenario sentimos que faltó”. Ante esta crítica, las chicas intentaron explicar que fue lo que sucedió y aseguraron que no tuvieron tiempo para ensayar, y que el estilo de canción tampoco se alineaba a sus perfiles.

“Pensamos en este junte para que estén cómodas las tres y me sorprende saber que no lo estaban del todo. Me interesaba esta dinámica y la que más me decepcionó fue la de Male y Belén, que cantan juntas y tuvieron muchas desafinaciones”, dijo Lali Espósito, la capitana del equipo.

“Quiero decirles que ninguna se lució. Retrocedieron un poco las tres respecto a su audición. Ninguna lo hizo bien como antes. Trato de pensar en la performance y lo que dijo cada una para justificar, y con total respeto les digo que no estoy de acuerdo. No lo pudieron sostener con la perfo y en esta oportunidad no me voy a quedar con ninguna de las tres”, se lamentó la cantante de “Disciplina”.

En este sentido, la artista asintió a las palabras de Ale Sergi y disparó: “No puede haber justificaciones. Tiene que haber un hambre voraz para seguir con el show y tengo que ser justas con los que van para adelante con las canciones que les tocan”.

La Voz avanzará con el inicio de los “Knockouts”

Mientras siguen adelante con “las batallas”, “La Voz Argentina” aseguró que seguirán con el inicio de los “Knockouts”.

Desde este viernes, los fans del ciclo que conduce Nico Occhiato pueden seguir disfrutando de las “batallas” también en el cierre de la semanal; es decir, de domingo a viernes.

Sin embargo, la del domingo será la última de las batallas, ya que el lunes darán inicio los “Knockouts”.