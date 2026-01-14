Elvis Presley.

El primer concierto transmitido por satélite en la historia se dio en un contexto de plena Guerra Fría entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. El hito se lo llevó el país del norte de América con Elvis Presley como protagonista. “Aloha from Hawaii” se transmitió el 14 de enero de 1973 en vivo desde allí.

Este avance técnico permitió llegar a 40 países y alcanzó una audiencia estimada de 1.500 millones de personas, de modo que esta cobertura superó la llegada del hombre a la Luna. Además, grabó las 22 canciones en vivo y publicó un doble LP: “Elvis: Aloha from Hawaii via satellite”. Vendió un millón de copias en 30 días y fue su último número uno del Billboard Hot 100 en vida.

Cómo fue el hito de Elvis en Hawái

El concierto tuvo sede en Honolulu International Center con 6000 espectadores. Aquellos que pudieron verlo en vivo y en directo por la transmisión fueron los habitantes de Asia y Oceanía. Europa lo vio con cierta diferencia horaria y Estados Unidos buscó evitar que coincida con la final del Super Bowl, por lo que la NBC transmitió un especial televisivo del concierto de 90 minutos el 4 de abril del mismo año.

El “rey del rock” se puso sentimental cantando “An american trilogy” con un medley de 3 canciones que referían a su patria. Cerró el show con la famosísima “Can’t help falling in love”, marcada en la memoria de aquellos que pudieron verlo en vivo.

Por otro lado, el concierto recaudó dinero para una fundación de combate contra el cáncer. Más de 75.000 dólares fueron destinados al Kui Lee Cancer Fund.

La otra versión: Sandro en el Madison Square Garden

Roberto Sánchez, el cantante argentino más conocido como Sandro que marcó una época, tocó en el Madison Square Garden el 11 de abril de 1970 a las 20:30 horas. Comenzó su show con “Rosa, Rosa” y su presentador fue Cacho Fontana por Canal 9 en Argentina.

Lo acompañó una orquesta de 18 personas conducida por Jorge López Ruiz. Sandro declaró: “¿Si sentí terror? No era consciente de lo que estaba viviendo… Hasta que escuché la presentación de Cacho (Fontana)… Me sentí como cuando canté en vivo –y en serio– por primera vez en un escenario, en Juventud Unida de Llavallol”.

Las versiones indican que la transmisión por satélite habría llegado a 14 países con una audiencia de 250 millones de espectadores. Sin embargo, no existen grabaciones en video del hecho y sólo quedan algunos testimonios por lo que el galardón se lo llevó el norteamericano.

Sandro dio tres conciertos más en ese recinto; al día siguiente, en 1976 y 1977. “El Tom Jones latino” titulaban los medios norteamericanos. Al volver al país el 13 de abril dio una conferencia de prensa en el Aeropuerto de Ezeiza y dijo que no se sentía un ídolo si no un “cantante de moda”.