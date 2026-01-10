Planes para los jóvenes que se quedaron en Buenos Aires:

Verano Joven en la Ciudad de Buenos Aires Foto: Gobierno de la Ciudad

El verano en la Ciudad de Buenos Aires tiene planes para todos, en especial para aquellos que se quedaron en estas vacaciones. Trabajes o no, hay planes adaptados a tus horarios con un innovador after office y disfrute de fin de semana.

Por un lado, la experiencia “Verano Joven BA” combina gastronomía y música en vivo con el encanto único de los atardeceres porteños junto al río de Costanera Norte. Y, para aquellos que salen del trabajo alrededor de las 17, los “Afters BA” se llevan el protagonismo con DJs invitados en áreas con fuerte presencia de empleados de oficinas y centros corporativos, proponiendo un plan accesible para cortar la semana, relajarse y encontrarse con otros en un entorno cuidado.

Verano Joven BA Foto: Gobierno de la Ciudad

El after-office de tus sueños, a minutos del trabajo

La idea de los "Afters BA" es acercar la fiesta a los centros urbanos donde se conglomeran las oficinas para que los que salgan se acerquen sin dificultad. Este ciclo de intervenciones musicales se dará los días miércoles de enero y febrero en distintos puntos de CABA de 18 a 22 horas.

14 de enero : Chacarita - Corredor Jorge Newbery y Guevara

21 de enero : San Telmo - Humberto 1° y Defensa

28 de enero : Belgrano - Corredor Vía Viva

4 de febrero : Retiro - Acuario Bar (Suipacha y Paraguay)

11 de febrero : Villa Ortúzar - Corredor Donado y Sucre

18 de febrero: Palermo - Costa Rica y Armenia.

Verano Joven BA Foto: Gobierno de la Ciudad

Música y gastronomía en Costanera Norte

El Parque Saint Tropez en Costanera Norte se transforma con propuestas pensadas para cerrar los fines de semana de la mejor manera. Con la idea de cambiar la forma de disfrutar la Ciudad, desde el GCBA invitan a sumarse a esta experiencia al aire libre.

Los food trucks son un clásico en estos eventos, ofreciendo variedades de comida a precios generalmente accesibles. Además, la música en vivo viene de la mano de artistas que aún no han sido anunciados, pero se espera que los sábados la música indie, pop rock, urbano sean protagonistas, además de la presencia de DJs. Los domingos son un poco más familiares con alguna peña folclórica y karaoke.

Verano Joven BA Foto: Gobierno de la Ciudad

El año pasado, más de 25.000 jóvenes disfrutaron de esta misma propuesta.

Un plan más chill: cine en el Centro Cultural Recoleta

El Centro Cultural Recoleta se convertirá en sede de una exhibición de múltiples películas cómicas clásicas para la historia de Hollywood los días sábados y domingos de enero. Desde el lugar, promocionan el ciclo como “sin risa ni felicidad no hay cultura”. En cuanto a la programación, desde el Recoleta sostiene que hay musicales, fantasía, parodia y retrato social, “todo construido en torno a esa broma universal que es la propia existencia humana”.

La entrada para argentinos y residentes es gratuita, pero deben reservar previamente en la página web de Entradas BA y está sujeto a la capacidad de la sala.

Centro Cultural Recoleta Foto: centroculturalrecoleta.org

Proyectarán “Cantando bajo la lluvia”, “El bufón del Rey”, “El joven Frankenstein”, “Brindis de amor”, “La adorable revoltosa” y “Mi primo Vinny”.