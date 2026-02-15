Ultra Music Festival 2026. Foto: Prensa.

La primera jornada de Ultra Buenos Aires reafirmó su dimensión internacional con una apertura de estándar mundial en el Parque de la Ciudad, el despliegue audiovisual y la potencia técnica marcaron el pulso de una edición que volvió a posicionar a la ciudad en el centro del circuito electrónico global.

Con cuatro escenarios oficiales y una programación de alto impacto, el festival ofreció una experiencia que se extendió desde las 16 hasta las 2 de la madrugada.

Ultra Music Festival 2026. Foto: Prensa.

Entre los principales highlights se destacaron el cierre de Zedd en el Main Stage, la energía de Steve Angello y el groove de Jamie Jones en RESISTANCE, junto a una curaduría que equilibró figuras globales con referentes del sonido electrónico como Dom Dolla, Joseph Capriati b2b Mau P e Indira Paganotto.

Este domingo, la segunda jornada promete sostener la vara con un line up encabezado por Alesso, deadmau5, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Massano, Above & Beyond y Camelphat anticipando una noche de alto voltaje que profundizará la identidad house y techno del festival y volverá a reunir a miles de fanáticos para el gran cierre de Ultra Buenos Aires 2026.

Ultra Music Festival 2026. Foto: Prensa.

Ultra Buenos Aires 2026: set times domingo 15 de febrero

Ultra Music Festival 2026. Foto: Prensa.

Ultra Buenos Aires 2026 fase 1 y 2 line up

Artistas principales

999999999

ABOVE & BEYOND

ALESSO

CAMELPHAT

CHARLOTTE DE WITTE

DEADMAU5

DOM DOLLA

INDIRA PAGANOTTO

JAMIE JONES

JOSEPH CAPRIATI B2B MAU P

KEVIN DE VRIES

KLANGKUENSTLER

KSHMR

MASSANO

RICHIE HAWTIN

STEVE ANGELLO

ZEDD

Support

AGENTS OF TIME

ANFISA LETYAGO

APASHE

BENJI DIALOG (LIVE)

CARLITA

CLOONEE

E/TAPE

ENRICO SANGIULIANO

FANTASM

KOLOMBO B2B FRAN BORTOLOSSI

LOS REFRESCOS (LIVE)

MALENA NARVAY (LIVE)

MIGUEL BASTIDA

MITA GAMI

O.BEE B2B TOMAS STATION

PATRICK MASON

PECES RAROS (LIVE)

PRADA 2000

SPACE 92 B2B POPOF PRESENT TURBULENCES

Ultra Music Festival 2026. Foto: Prensa.

Ultra Music, el festival de música electrónica más grande del mundo

La Ultra Music Festival es uno de los festivales de música electrónica más grandes y reconocidos del mundo. Nació en Miami en 1999 y se especializa en géneros como EDM, house, techno y trance, reuniendo a los DJs y productores más importantes del planeta.

Se caracteriza por escenarios espectaculares con luces, pirotecnia y pantallas gigantes, lineups internacionales con artistas como David Guetta, Martin Garrix o Tiësto, y una experiencia que combina música, tecnología y un ambiente de fiesta masiva.

Ultra Music Festival 2026. Foto: Prensa.

Con el tiempo, Ultra se expandió a otros países, incluyendo Argentina, Japón, Sudáfrica y Europa, convirtiéndose en un evento global de la música electrónica.