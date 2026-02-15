Ultra Buenos Aires 2026 inauguró su sexta edición con una primera noche impactante y se prepara para el gran cierre
El festival de música electrónica más grande del mundo llegó a Argentina con una noche llena de adrenalina, emoción y energía que hizo vibrar a todos los presentes. En esta segunda jornada se subirán al escenario Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Massano, Enrico Sangiuliano y otros artistas destacados.
La primera jornada de Ultra Buenos Aires reafirmó su dimensión internacional con una apertura de estándar mundial en el Parque de la Ciudad, el despliegue audiovisual y la potencia técnica marcaron el pulso de una edición que volvió a posicionar a la ciudad en el centro del circuito electrónico global.
Con cuatro escenarios oficiales y una programación de alto impacto, el festival ofreció una experiencia que se extendió desde las 16 hasta las 2 de la madrugada.
Entre los principales highlights se destacaron el cierre de Zedd en el Main Stage, la energía de Steve Angello y el groove de Jamie Jones en RESISTANCE, junto a una curaduría que equilibró figuras globales con referentes del sonido electrónico como Dom Dolla, Joseph Capriati b2b Mau P e Indira Paganotto.
Este domingo, la segunda jornada promete sostener la vara con un line up encabezado por Alesso, deadmau5, Charlotte de Witte, Richie Hawtin, Massano, Above & Beyond y Camelphat anticipando una noche de alto voltaje que profundizará la identidad house y techno del festival y volverá a reunir a miles de fanáticos para el gran cierre de Ultra Buenos Aires 2026.
Ultra Buenos Aires 2026: set times domingo 15 de febrero
Ultra Buenos Aires 2026 fase 1 y 2 line up
Artistas principales
- 999999999
- ABOVE & BEYOND
- ALESSO
- CAMELPHAT
- CHARLOTTE DE WITTE
- DEADMAU5
- DOM DOLLA
- INDIRA PAGANOTTO
- JAMIE JONES
- JOSEPH CAPRIATI B2B MAU P
- KEVIN DE VRIES
- KLANGKUENSTLER
- KSHMR
- MASSANO
- RICHIE HAWTIN
- STEVE ANGELLO
- ZEDD
Support
- AGENTS OF TIME
- ANFISA LETYAGO
- APASHE
- BENJI DIALOG (LIVE)
- CARLITA
- CLOONEE
- E/TAPE
- ENRICO SANGIULIANO
- FANTASM
- KOLOMBO B2B FRAN BORTOLOSSI
- LOS REFRESCOS (LIVE)
- MALENA NARVAY (LIVE)
- MIGUEL BASTIDA
- MITA GAMI
- O.BEE B2B TOMAS STATION
- PATRICK MASON
- PECES RAROS (LIVE)
- PRADA 2000
- SPACE 92 B2B POPOF PRESENT TURBULENCES
Ultra Music, el festival de música electrónica más grande del mundo
La Ultra Music Festival es uno de los festivales de música electrónica más grandes y reconocidos del mundo. Nació en Miami en 1999 y se especializa en géneros como EDM, house, techno y trance, reuniendo a los DJs y productores más importantes del planeta.
Se caracteriza por escenarios espectaculares con luces, pirotecnia y pantallas gigantes, lineups internacionales con artistas como David Guetta, Martin Garrix o Tiësto, y una experiencia que combina música, tecnología y un ambiente de fiesta masiva.
Con el tiempo, Ultra se expandió a otros países, incluyendo Argentina, Japón, Sudáfrica y Europa, convirtiéndose en un evento global de la música electrónica.