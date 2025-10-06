Creamfields Argentina 2025: DJ’s confirmados, fecha y todo lo que hay que saber del festival de música electrónica más importante

En esta nueva edición hay 20 referentes internacionales del género como Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique, entre otros.

Creamfields Argentina 2025. Foto Instagram @creamfieldsargentina

David Guetta vuelve a la Argentina para subirse a los escenarios de Creamfields Argentina, el festival de música electrónica más grande del mundo.

La cita es el próximo 11 de octubre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires y participarán de esta nueva edición 20 referentes internacionales del género como Armin van Buuren, Claptone y Miss Monique, entre otros DJ’s.

Creamfields Argentina. Foto: prensa

Line up de la Creamfields Argentina

Además del DJ francés, conforman el line up de la próxima edición local de Creamfields Argentina referentes como el neerlandés Armin van Buuren, el dúo alemán Claptone y la ucraniana Miss Monique.

Los 20 artistas internacionales confirmados son: ARGY, Armin van Buuren, Arodes, Becky Hill, Ben Klock, Cassian, Chris Liebing, Claptone, Coco & Breezy, David Guetta, Francesco del Garda, KAS:ST, Mathame, Mind Against, Miss Monique, Olympe, Sol Ortega, Solardo, VTSS y Yotto.

Además, la lista continúa con artistas como Argy, DJ y productor griego que es uno de los más influyentes de la música electrónica actual.

Creamfields Argentina 2024. Foto: Instagram/creamfieldsofficial

David Guetta fue elegido como el DJ N° 1 del mundo

David Guetta fue coronado como el DJ N°1 del mundo de acuerdo con el anuncio de DJ Mag sobre los Mejores 100 DJ de 2025, en una ceremonia en Ibiza y el histórico galardón llega 14 años después de su primera corona en 2011, que fue continuada con un hechizo de dominio, ya que, ganó el título en 2020, 2021 y 2023.

Tras conseguir el primer puesto en la encuesta pública este año, el francés se convirtió en la tercera persona en ganar el título cinco veces, junto a Martin Garrix y Armin van Buuren.

David Guetta. Foto: NA.

Acerca de su galardón que hace historia, David Guetta comentó: “Ganar el premio de los Mejores 100 DJ nuevamente, por quinta vez, es un honor; representa mucho para mí porque la mejor sensación de mi vida es, de verdad, tocar música nueva ante el público y ver su reacción. Puede sonar loco, pero sigo haciendo música todos los días, porque lo veo como un pasatiempo y una pasión. Lo más excitante para mí es ser creativo y alejarme de lo que todo el mundo hace”.