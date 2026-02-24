Axel, cantante. Foto: prensa.

Axel anunció el comienzo de su nueva gira Así Vivir Tour, con la que arrancará a partir de julio, y confirma su show en el Teatro Gran Rex el viernes 23 de octubre. Las entradas estarán disponibles desde las 12 horas a través de la página oficial de Tu Entrada. La promoción de 6 cuotas sin interés es con la tarjeta Galicia Visa.

El mismo escenario que lo vio crecer y donde celebró el año pasado sus 25 años de historia con la música vuelve a ser el lugar elegido para este nuevo concierto de su próxima gira Así Vivir, que hace hincapié en la forma en la que Axel transitó su vida, sus vivencias, su camino.

“Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos. Con caídas, con dudas, con tristeza y también con fe, resiliencia y gratitud. Este nuevo tour se llama Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra”, dijo el cantante.

“Canciones de siempre como nunca antes y el disco VUELVE completo, que marcó una etapa profunda en mi camino. Así vivir es elegir quedarse, amar, seguir. Es elegir encontrarnos, mirarnos a los ojos y recordar que nunca estuve solo porque siempre estuvieron ustedes”, agregó.

El camino hacia el éxito

A 7 años de su última producción, Axel lanzó Vuelve (2024), un disco que incluye 12 canciones potentes, emocionantes, humanas, a corazón abierto, que demuestran cómo el artista sigue sorprendiendo con su talento. Este show será la presentación oficial de este álbum, aunque también estarán presentes las clásicas canciones que lo llevaron a ser hoy uno de los artistas más populares.

Axel realizó más de 70 conciertos por Argentina, Latinoamérica y España con su 25 Tour durante el año pasado, la gira con la que se reencontró con su público para celebrar 25 años de trayectoria musical. A principios de este año realizó presentaciones multitudinarias en grandes festivales, reuniendo más de 150.000 personas que acompañaron y disfrutaron de sus temas.

Los próximos meses serán las últimas fechas para despedirse de esta gira y a partir de julio comenzará una nueva etapa de la mano de Así Vivir Tour.