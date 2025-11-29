El duro momento de Axel: murieron cuatro integrantes de su club de fans y publicó una desgarradora despedida

El cantante extendió sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. “Ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”, escribió.

Axel se pronunció tras el accidente donde murieron 4 fans Foto: Instagram

Este sábado 29 de noviembre por la mañana, el cantante Axel sorprendió a sus fanáticos con la noticia de un trágico accidente vial donde murieron cuatro integrantes de su club de fans después de un concierto realizado en Melincué, provincia de Santa Fe.

A través de una carta abierta en sus redes, el cantante hizo un extenso posteo: “Hola a todos... Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué (Santa Fe), ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”.

En este mismo sentido, el intérprete de Amo resaltó: “Ayer cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada... y lamentablemente perdieron la vida”. Totalmente devastado por la situación, Axel se refirió a sus fans: “Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía”.

En el posteo, Axel se refirió a una admiradora a quien recordaba especialmente: “De hecho, con una de ellas, Clau Risso, me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”. Conmovido por la dolorosa situación, Axel cerró su mensaje dirigiéndose a los familiares y amigos que lloran la pérdida de las víctimas.

“Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así. Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia”, expresó el intérprete que se vio profundamente afectado por el accidente.

Cómo fue el accidente en el que murieron las fanáticas de Axel

En la madrugada del sábado, cinco personas murieron en un choque frontal ocurrido en la ruta provincial 90, en la provincia de Santa Fe. Los tres autos involucrados quedaron destrozados y el tránsito estuvo cortado durante más de seis horas.

De acuerdo a la reconstrucción de los Bomberos Voluntarios de Alcorta y la Policía de Seguridad Vial, un auto conducido por Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, chocó con otro vehículo en el que viajaban cuatro mujeres de Máximo Paz. En otra camioneta circulaban dos hombres que no sufrieron heridas.

Las cuatro mujeres regresaban a su localidad después de haber asistido al show gratuito de Axel en Melincué y horas más tarde, fueron reconocidas como Nancy Gloria Albarracín, de 63 años; Nanci Marcela Beliera, de 58, Marisa Grimi, de la misma edad; y Claudia Patricia Risso, de 56.

La quinta víctima fatal era el otro conductor, Pellegrini, un vecino de Alcorta y mecánico muy conocido en la zona. La ruta provincial 90 permaneció totalmente interrumpida hasta alrededor de las 6.30, mientras trabajaban los bomberos entre los hierros retorcidos, equipos de la Policía de Investigaciones de Rosario realizaban pericias, planimetría y relevamiento fotográfico.